Filistin yanlılarından Trump'ın golf tesisine sprey boyalı eylem

Filistin yanlısı aktivistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’ni Filistin nüfusundan arındırma önerisine tepki olarak, İskoçya’daki golf tesislerinden birini tahrip etti.

İskoçya’nın güneybatısında bulunan Trump’a ait Turnberry golf sahası ve otelini hedef alan aktivistler, çimlere dev harflerle “Gazze Satılık Değil” yazdı ve kulüp binasının dış duvarına kırmızı sprey boyayla sloganlar çizdi.

Filistin Action adlı grup, “Donald Trump’ın Gazze’yi kendi mülkü gibi görmesini reddediyoruz” açıklamasında bulunarak, “Bunu netleştirmek için, kendi mülkünün de direniş eylemlerinden muaf olmadığını gösterdik,” ifadelerini kullandı.

İskoçya polisi, cumartesi sabah erken saatlerde golf sahasına zarar verildiğine dair bir ihbar aldıklarını ve olaya dair soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Trump Turnberry yönetimi, eylemi “çocukça ve suç teşkil eden bir hareket” olarak nitelendirerek, işletmelerinin etkilenmeyeceğini vurguladı.

Turnberry, erkekler golfünün dört büyük turnuvasından biri olan ve en eskisi kabul edilen British Open’ın düzenlendiği 10 sahadan biri.

Ancak, Trump’ın 2014 yılında sahayı satın alarak bazı delikleri yeniden düzenlemesinden bu yana turnuva burada yapılmadı.