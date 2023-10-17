Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi

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17/10/2023

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Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi

Filistin Devlet Başkanı Abbas, hastane saldırısının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
Filistin haber ajansı WAFA'da Abbas'ın açıklamasına yer verildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

17/10/2023 22:16
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TAGS: Filistin’de 3 günlük yas ilan edildi
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