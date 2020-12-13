Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 124 bini geçti

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1079'a yükselirken vaka sayısı 124 bini aştı.

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13/12/2020

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Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 124 bini geçti

Açıklamada, can kayıplarının 11'inin Batı Şeria'da, 6'sının Gazze'de kaydedildiği bilgisine yer verildi.

Böylece Kovid-19 salgınında Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında marttan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 1079'a, vaka sayısının 124 bin 641'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 98 bin 518 olduğu bildirildi.

 

13/12/2020 17:52
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TAGS: Filistin, Kovid-19, vaka sayısı
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Araştırma: Corona virüs, 6 metreden de bulaşıyor

HK DÜNYA

Güney Kore’de yapılan araştırmaya göre, corona virüsün taşıyıcıdan taşıyıcı olmayana bulaşmasının 5 dakika süreyle 6 metre mesafede durulması sonrasında da gerçekleştiği ortaya çıktı. Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün en az 1 metre, ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) 6 feet yani 1,83 metre olarak belirlediği mesafeden daha uzak mesafeden de corona virüsün bulaşabildiğini belirtti.

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