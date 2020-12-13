Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 124 bini geçti

Açıklamada, can kayıplarının 11'inin Batı Şeria'da, 6'sının Gazze'de kaydedildiği bilgisine yer verildi.

Böylece Kovid-19 salgınında Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında marttan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 1079'a, vaka sayısının 124 bin 641'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 98 bin 518 olduğu bildirildi.

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13/12/2020 17:52