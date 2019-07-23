Filistinli gencin ölüm nedenini belirlemek amacıyla otopsi yapıldı

Girne'de bu sabah bir dairede ölü olarak bulunan 22 yaşındaki Filistin uyruklu Yousef M.I. Abuziyada’nın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapıldı.

Polisin açıklamasına göre, otopside, ölüm sebebinin tespiti amacıyla patolojik ve toksikolojik inceleme için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15 Temmuz’dan beri kayıp olan Filistinli genç, bugün ölü olarak bulunmuştu.