Filistinli Katolik Başrahip Yulio: Bu canlandırma caiz değildir

Ramallah Rum Katolik Kilisesi Başrahibi (Archimandrite) Abdullah Yulio, Fransa’nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa’yı konu alan “Son Akşam Yemeği” tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının kullanılmasını kınadı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Rum Katolik Kilisesi Başrahibi Yulio, Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın açılış kutlamalarında Hazreti İsa konulu sahneye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başrahip Yulio, “İsa Mesih’in kutsiyetinin ihlal edildiği bu canlandırma caiz değildir. Bana göre her türlü istismar ve aşağılama, sadece Hıristiyan dinine değil, din kavramını çarpıtmaya ve dinlere karşı savaşmaya yönelik kasıtlı bir süreçtir.” dedi.

Eşcinsellerin sahneyi canlandırmada kullanılmasını çok tehlikeli olarak değerlendiren Yulio, şöyle devam etti:

“Durum çok ama çok tehlikeli. Dünyada sınırları aşan ve dini ortadan kaldırmayı amaçlayan gizli güçler tarafından eşcinsellerin ve eşcinsel olmayanların kullanılması, kasıtlı ve sistematik bir süreç içerisinde dinin içeriğini boşaltmaya yönelik tehlikeli bir süreçtir.”

Yulio, söz konusu güçlerin dinin dış görünümünü koruduğunu ancak gerçek muhtevasından kopardığına dikkati çekerek, Fransa’da ortaya konan sahneye tepki göstererek, kınadı.

Sıradan insanların dinin hedef alındığını fark edemediğine işaret eden Yulio, “Sıradan insan dikkat etmiyor ve olup bitenin farkına varamıyor. Oysa dinde, siyasette ve her alanda bu olay oluyor. Bu yöntemle değerler ortadan kaldırılıyor ve böylece toplum değersiz, sembolsüz bir topluma dönüşüyor. Halbuki, tüm toplumlar, değerlere ve sembollere ihtiyaç duyar.” şeklinde konuştu.

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nın Sen Nehri'nde düzenlenen açılış kutlamalarında, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan Son Akşam Yemeği isimli tablosunun eşcinsel figürlerce canlandırılması tepkilere yol açmıştı.