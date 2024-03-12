Filiz Akın sağlık durumunu açıkladı: Moral oldunuz

Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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12/03/2024

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Filiz Akın sağlık durumunu açıkladı: Moral oldunuz

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.

Geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılan ve bir süre sonra taburcu olan 81 yaşındaki Akın, son durumunu takipçileriyle paylaştı.

"HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ünlü oyuncu, "Geçen gün kontrole gittim. 10 günlük tekrar farklı ilaçlar eklendi. Olsun, İyileşmem için dualarınızı ve dileklerinizi okudum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Moral oldunuz" ifadelerini kullandı.

12/03/2024 14:56
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TAGS: Filiz Akın, sağlık
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