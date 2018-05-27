Filiz Besim'den Tokat Gibi Cevap

Lefke’deki defnedilen Suriyeli Göçmen cenazeleri, siyasete malzeme yapıldı. Bazı Lefkeli vatandaşların yerel seçimleri de bahane ederek, “Neden Lefke? Bizi hasta edeceksiniz” tepkilerine cevabı Sağlık Bakanı Filiz Besim verdi.

Besim, “Neden Lefke?” Sorusuna, “Çünkü 15 gün denizde, 10 de morgda beklemek zorunda kalan zavallı cesetleri, ücretsiz ve hızlı gömmeyi kabul eden koca yürekli belediye başkanı Aziz Kaya” dedi. Besim, Lefkelilerin başkanları ile gurur duymasını istedi.

İşte o açıklama:

Uzun ve yorucu bir günün ardından sosyal medyada neler oluyor diye baktığımda beni derinden yaralayan paylaşımlar gördüm. Meğer o zavallı, mülteci cesetlerinin Lefke Kabristanlığı'na gömülmesi konu olmuş. Bazı yurttaşlar ''Neden Lefke?, yoksa cesetler hastalıklı mı'' diye soruyorlar ve altına yorumlar alıyorlar. Değerli dostlar çok kısa ve net cevap veriyorum. Evet Lefke. Çünkü 15 gün denizde, 10 gün de morgda kalmak zorunda kalan bu cesetleri en kısa sürede, bedelsiz defnedebileceğini söyleyen o koca yürekli başkan Aziz Kaya ve ekibiydi. Kuzey Kıbrıs'ın her noktası ve her yurttaşı biz Sağlık Bakanlığı için değerlidir. Asla hastalıklı bir dokuyu hiç bir yere gömmeyiz. Görevimiz herkesin ve hatta geleceğimizin sağlığını korumaktır. Lefke de tıpkı diğer beldelerimiz gibi gözbebeğimizdir. Ve bizim bir görevimiz daha vardır. İnsanlık onurunu kurtarmak. Ceset de olsa sahip çıkmak. Acılı insanlara ''sizin oğlunuz, kızınız işte bu mezarda yatıyor'' diyebilmek. Acılarını paylaşmak. Bu ramazan gününde Lefke çok kutsal bir göreve daha tanıklık etti. Teşekkürler Lefke ve teşekkürler Aziz Başkan ve ekibi...