Filiz Korkmazer yazdı: İbadetin özü duadır

Bütün varlık âlemini yaratan Cenâb-ı Allah'ın biz kulları ile ilişkisi dikey bir ilişkidir. Bu dikey ilişkide taraflar değil kullar ve ilâh vardır. Allah Teâlâ Furkân Sûresini 77. ayetinde bu ilişkiye şu şekilde ifade etmektedir. “Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin.” Bu ayeti şu şekilde anlayabiliriz; dualarınız olmasaydı Allah'ın sizin ile hiç işi olmazdı.

Allah Teâlâ'nın biz kullarından istediği çeşitli ibadetler vardır. Mesela günde beş vakit namaz kılınması, senede bir kez Ramazan ayında oruç tutulması, belli bir seviyenin üstünde mal sahibi olan ve borcu olmayan kimselerin yılda bir defa zekât vermeleri, sağlığı ve maddi imkânı olanların ömürde bir defa hacca gitmeleri yani Mekke'yi, Allah'ın evini ziyaret etmeleri, yılda bir kez kurban kesmeleri şeklinde sıralanabilir. Doğrudan ya da dolaylı bütün bu ibadetlerin esas amacı biz muhtaç varlıkların, Samet ismiyle ifade ettiğimiz, herkesin kendisine muhtaç olduğu ama kendisinin hiç kimseye muhtaç olmadığı o Yüce varlıktan talepte bulunabilmemize vesile olmasıdır.

Allah Teâlâ namaz kılmamızı emrederken bunu kendi gücüne güç katabilmek için emretmemiştir. Mesela Kıbrıs'ta yaşayan bütün insanlar namaz kılsa Allah'ın gücüne, ilahlığına, otoritesine hiçbir katkısı olmaz. Yani kabaca ifade ile Allah'ın Allah'lığı artmış olmaz. Hiç kimse namaz kılmasa, herkes Allah’ı inkâr etse Allah'ın ilahlığından, gücünden bir zerre kadar azalma olmaz. Çünkü bizim varlığımız ya da yokluğumuz Allah'ın varlığı ve gücüyle hiçbir şekilde bağlantılı değildir. Peki Allah'ın bizden ibadet etmemizi istemesinin sebebi nedir? Biz muhtaç varlıklarız. Her şeye ihtiyacımız vardır. Yaşamak için ekmeğe, suya, nefes almaya, dinlenmeye, uyumaya ihtiyacımız vardır. Bir anneye bir babaya bir oğula bir kıza bir arkadaşa ihtiyacımız vardır. Biz ihtiyaçlarla dolu, ihtiyaçlara mecbur olan varlıklarız. Kendi başımıza yaşayamayan, ayakta duramayan varlıklarız. İhtiyaçlarımız çok çeşitlidir. Dolayısıyla ihtiyaçların fiziksel olanı, ruhsal olanı, biyolojik olanı, psikolojik olanı vardır. Tüm bu ihtiyaçları kayıtsız şartsız, hiç zorlanmadan sadece “OL” deyivermekle olduran, hepsini çözen bir güç vardır. İşte bu güç Allah’tır.

İbadetler taleplerimize daha çabuk kavuşabilmemize vesiledir. Namaz, oruç Allah’tan isteklerimizi dile getirebilmemiz için bize Allah tarafından verilen bir fırsattır. Her bir ibadet Allah ile irtibatı sağlayan, ondan bir şeyler istemeyi, dua etmeyi sağlayan araçlardır. İşte hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz Ramazan ayı da Cenâb-ı Hak'tan bir şeyler istemenin bir vesilesidir.

Herkes tam bir kulluk yapamayabilir. Kullukta eksiği olabilir. Bazı kimseler kulluklarını yerine getirirken örneğin namaz ibadetini tamamladıktan sonra dua etmezler. Dua etmeye vakit ayırmazlar. Veyahut namaz kılmaya karşı gösterdiği ciddiyeti, özeni dua etmeye göstermezler. Oysa namaz ibadeti, ardından yapılan duayla bütünleşen bir ibadettir.

İbadetlerin çokça makbul olduğu, çok çabuk kabulüne vesile olduğu anlardan bir tanesi de iftar sofralarında oruç açılmadan evvel oruçlu kimsenin yaptığı duadır. Bu an çok çok değerli bir andır. Velhasıl namaz ibadetinin ardından dua ettiğimiz gibi orucumuzu açmadan evvel de Allah Teâlâ'ya bol bol dua etmelidir. Adeta “Ya Rabbi ben senin emrin için oruç tuttum. Benim de ihtiyaçlarım var. Sen bunları biliyorsun.” diyerek ona boyun bükerek yakarmalıyız. “Oruç tutarım ama ondan bir şey istemem. Ben namaz kılarım ama ondan bir şey istemem.” şeklinde bir tavır kula yakışan bir tavır değildir. Hatta gayri ahlâkî ve küstahça bir tavırdır. “Ben dediklerini yaptım ama senden bir şey istemiyorum.” demektir. Oysa dua ibadetin kabulünü sağlayan aynı zamanda bize menfaat olarak dönüş yapacak çok önemli bir araçtır. Bütün ibadetlerin özü de Allah'tan bir şeyler istemeye aracı olmalarıdır. Onun lütfundan, kereminden, rahmetinden, merhametinden de istemeliyiz. Akıllı kimseler Allah’tan geri alınmamak üzere kalıcı şeyleri isteyenleridir. Allah hepimize en hayırlı olan şeyleri nasip etsin.