Filiz Korkmazer yazdı: Ramazanı Ramazan Yapan Kur’an-ı Kerîm’dir

Hiç şüphesiz Ramazan-ı Şerif On Bir Ayın Sultanı olarak ifade edilir. Pekiyi neden On Bir Ayın Sultanıdır? Neden Ramazan bu kadar önemlidir? Bunun üzerinde durmak gerekir. Özellikle Hz. Peygamber’in (as) ifadesinden yola çıkacak olursak ki şöyle buyuruyor. “Recep Allah’ın ayıdır, Şaban Peygamberinin yani benim ayımdır. Ramazan’da ümmetimin ayıdır.” Ramazan ayının bu kadar kutsal olması on iki ay içerisinde ibadetlerin en çok sevap olduğu, dolayısıyla en kazançlı ay olmasındandır. Bu kazanç oruç tuttuğumuz için midir? Bu ayda neden oruç tutarız? Neden diğer aylarda değil de bu ayda oruç tutarız? Bu sorunun cevabını ortaya koymak gerekir. Kur’ân-ı Kerîm bu sorunun cevabını kendisi vermektedir. Ramazan Kur’an’ın indirildiği aydır. Pekiyi Ramazan neden mübarektir? Çünkü Ramazan’da Kur’an indirilmiştir. Ramazan’da malumunuz bir Kadir gecesi vardır. Kadir gecesi Kur’an’ın üzerine basa basa “Bin aydan hayırlıdır.” dediği çok önemli bir zaman dilimidir. Kur’an o gece indirilmiştir. Kadir gecesinin kutsallığı Kur’an-ı Kerîm’in o gece indirilmesinden kaynaklanır. Ramazan’ın kutsallığı kendisinde Kadir gecesi olduğu ve Kadir gecesinde Kur’an indirildiğindendir. Öyleyse şunu iyi anlamak gerekiyor. Kur’ân’ın geldiği ay ve gece bu kadar önemliyse gelen ne kadar önemlidir? Örneğin çok önemli bir yerden, çok önemli bir kargo gelir. Kargonun elimize ulaştığı günü biz bayram ilan etsek, buradan şu anlaşılmaz mı? Gelen kargo çok önemli bir paket olduğundan geldiği gün bile bizi sevindirir. Çocuklarımızın doğum günlerini o çok sevdiğimiz ciğerparelerimizin doğduğu gün olduğu için kutluyoruz. Yani burada asıl vurgu Kur’an-ı Kerîmedir. Ramazan’ı Ramazan Yapan Kur’an’dır.

İslam kültüründe son ve hak din olan İslam’da bize Ramazan’la birlikte bir şey öğretilmektedir. O da şudur; Müslüman kutlamasını oruç tutarak yapar. Müslümanın kutlaması oruç tutmaktır. Yani bizim şu andaki popüler kültürde kutlamalar, yaş günleri, eğlenceler; pasta keserek, mum üfleyerek yapılmaktadır. Ama İslami kültürde kutlamanın en etkili yönü o günü oruçlu geçirmektir. Mesela Hz. Peygamber’in (as) doğduğu günde oruç tutuyoruz. Bugüne de Mevlit Kandili diyoruz. Kıblenin değiştiği, bütün yıllık hesabın görüldüğü Şaban-ı Şerifin 15. gecesinin gününde de oruç tutuyoruz. Efendimizin (as) hiçbir beşere nasip olmayan bütün varlık âlemini geride bırakırcasına ve imrendirircesine O’na lütfedilmiş olan Mirac’a çıktığı gecenin gününde biz kutlama adına oruç tutuyoruz. Demek ki İslam’da nimete şükür ibadetle yapılır, isyanla yapılmaz. Madem ki Allah’ın bize verdiği evlat bir nimettir, madem ki Allah’ın bize gönderdiği Kur’ân bir nimettir bu nimete şükür etmek de, bazen oruç tutmakla bazen de kurban kesmekle yapılır. Allah-u Teâlâ şükrü nasıl yapmamızı emrediyorsa o şekilde yapmalıyız. Mesela Allah’ın verdiği mal nimetine şükür, zekât vermekle yapılır. Allah’ın verdiği can nimetine şükür, fitre vermekle yapılır. Allah’ın verdiği Kur’an nimetine şükür de oruç tutmakla yapılır.

Velhâsıl “Kulluğun yarısı sabır diğer yarısı şükürdür” derler. İşte Ramazan ayında gelen Kur’ân’a şükür adına da Cenâb-ı Hak daha önceki ümmetlere farz kıldığı gibi bize de orucu farz kılmıştır. Yani Ramazan’ı Ramazan yapan özetle Kur’an’ın gelişidir.



Filiz KORKMAZER

12/03/2024 15:44