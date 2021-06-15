Filiz Uzun: Karne alacak çocuklar ve Gūney'e geçecek olanların PCR zorunluluğu yok

Lefkoşa PCR Test Merkezleri Sorumlusu Hemşire Filiz Uzun sosyal medyadan yaptığı açıklamada özellikle karne alacak çocuklar ve gūneye geçecek olanların PCR zorunluluğu olmadığını vurguladı.

Uzun, antijen testlerinin Lefkoşa’daki test merkezlerinden sadece Mücahitler Sitesinde yapıldığını belirterek, yığılma olmaması için devletin 40 özel laboratuar ile anlaşma yaptığını ve oralarda da test yapıldığını kaydetti.

Uzun'un açıklaması şöyle:

“Fuar Alanlanı ve Mūcahitler Sitesi PCR merkezlerinde PCR ve ANTİJEN TEST yapacakların DİKKATİNE!!!

Son birkaç gündür merkezlerinde yoğunluğun attığını gözlemlemekteyim. Özellikle karne alacak çocuklar ve gūneye geçecek olanların PCR zorunluluğu yoktur. Antijen de yaptırabilirsiniz. Sorumluluğunu yürüttüğüm merkezlerden sadece Mücahitler Sitesinde Antijen test yapılmaktadır. (PCR da yapılmaktadır). Tek merkezde yoğunluk olacağından Salık Bakanlığı 40 özel labaratuar ile Antijen test yapmak için anlaşma yapmıştır. Bu labaratuarlara antijen eğitimleri bizzat ben Uzman Filiz Uzun tarafından verilmiştir.

Bu konuda ne yapabilirsiniz?

1. Sağlik Bakanligi KKTC sayfasina girip Anasayfada ONLİNE HİZMETLER bölümünden Antijen test başvurusu yapmaniz gerekmektedir.

2.Bu kaydi yaptiktan sonra size en yakin labaratuara gidip antijen test yapabilirsiniz.

3.Test icin ūcret ödemenize gerek yoktur.

4.kayd olduktan sonra size bir kullanici adi ve sifre verilecektir.

5. Daha sonra yine ONLINE HIZMETLER bolumunde bu sefer Hizli Antijen test online sonuc takibi butonuna tiklayip kullanici adinizi ve sifrenizi gireceksiniz.

6. Bu islemi tamamladiginizda size hangi labaratuara gideceginiz sistem tarafindan bildirilecektir.

Aşağıda dolduracağınız belgeyi ve antijen yaptırabileceğiniz labaratuarları fotoğraflarda görebilirsiniz.

Bu sıcaklarda kuyruklarda beklememek için özel labaratuarlardan hizmet alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Filiz Uzun

Not: Bakanlar kurulu kararlarında PCR zorunluluğu belirtilmeyen her kurum Antijen test yaptırabilir.”

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15/06/2021 13:58