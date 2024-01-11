Film gibi operasyon gösterime girince...

Ayça Alav Cinayeti zanlılarının, paketlenip ülkeye getirilmesi ve adalet önünde hesap verecek olması beni gerçekten mutlu ediyor.

Faili meçhul değil, ‘meşhur’ olup da adamızın özel durumundan yararlanarak adaletten kaçan niceleri olmuştur.

O yüzden suçla mücadele ve karşılıklı zanlıların iadesini hedef alan bir teknik komite kuruldu ve süreç içerisinde gerçekten çalıştı.

Ayça Alav cinayeti zanlılarının Larnaka’da yakalanması ve Beyarmudu’nda KKTC Polisi’ne teslim edilmesi konusu son derece ilginç, ilginçten öte detaylar ortaya çıktıktan sonra düşündürücü oldu diyebilirim.

Bir ülkenin güvenlik güçleri suçluların, teröristlerin ya da aradıkları diğer kişilerin peşine düştüğü zaman olmadık yöntemler kullanabiliyor. Bu yöntemler içerisinde daha önce işledikleri suçlardan dolayı aranan kişileri de kullandıkları vakadır.

Polisin kendilerini ellememesi, hatta sürdürdükleri yasadışı faaliyetlere göz yumması karşılığında, Polise yardımcı olanlar çoktur.

Ama bu işler gizlilik içerisinde olur değil mi?. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak ya da video çekerek olmaz.

Polise yardımcı olan kişilerin aranan kişiler, bilinen insan kaçakçıları olduğu gerçeğini bir kenara bırakıyorum. Aya Alav ile ilgili adaletin sağlanması için her şeyin mubah olabileceğini düşünürüm. Ancak bu arada iki toplumlu komitenin itibarı ve bundan sonra yapacağı işler, resmen ülkelerinden kaçırılan iki kişinin yasadışı yollarla Kuzey’e geçirilmesi nedeniyle Rum Polisi’nin bundan sonraki olaylardaki tavrının nasıl olacağını da merak etmiyor değilim doğrusu.

Zaten kahramanlarımızı bizim alkışladığımız şeylerden dolayı tutukladılar. Adam kaçırma, izinsiz kelepçe bulundurma, özgürlükten yoksun bırakma.

Hadi gizli bir operasyon yaptınız ve iki zanlı yakalanıp getirildi, operasyon tamam da gizlilik kalmayınca bir daha ne gizli ne de aleni operasyon yapma kabiliyetimizi yitirmedik mi sizce?

Film Gibi Operasyon diye manşet atan bir gazetemiz vardı bugün. O film ne yazık ki gösterime girdi. Gişe rekorları kıran bu film nedeniyle bundan sonra artık bu tarafta suç işleyip Güney Kıbrıs’a kaçmak kolaylaştığı gibi, iade edilmeme olasılığı çok daha yüksek hale geldi.

Polisin samimi çabası ve yaratıcı fikrini takdir ediyorum. Ayça Alav için adaletin tecelli edeceği düşüncesi beni inanılmaz mutlu ediyor. Ama operasyonun kontrol altında tutulması ve sosyal medya üzerinden herkese duyurulmamasını sağlamak da bana göre polisin sorumlulukları arasındaydı. Ha ‘kontrol edemiyoruz’ deniyorsa da kontrol edemediğiniz birileri ile sınır ötesi operasyon yapmaz, yüzde yüz kontrolün sizde olacağı bir operasyon yaparsınız.

Eğer duyurulmamış olsa, gizli gizli yapılır. Gelip teslim oldular diye de bir açıklama yapılır konu kapanır giderdi. Ama şimdi iki toplumlu komite, Rum polisini kendini aptal yerine konmuş gibi hissettiği için, zorda.

Neticede Ayça Alav için adalet geldi ama film gibi operasyon gösterime girip gişe rekorları kırınca başkaları için adalet zora girdi.

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