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Film gibi! Oyuna aldığı oğlu son dakikada galibiyeti getirdi...

Portekiz Ligi'nin 17. haftasında lider Porto, Estroil'e konuk oldu. Karşılaşma, oldukça dramatik anlara sahne oldu.

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09/01/2022

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Film gibi! Oyuna aldığı oğlu son dakikada galibiyeti getirdi...

Ev sahibi Estoril, Porto karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.  İkinci yarının başında 49. dakikada durumu 2-1'e getiren Porto, 84'te skoru Luis Diaz ile eşitledi.

Porto teknik direktörü Sérgio Conceição, 87. dakikada oğlu Francisco Conceição'yu oyuna soktu. 19 yaşındaki oyuncu ise 89. dakikada takımına 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı.

Baba - oğulun sevinci ise geceye damgasını vurdu. 

09/01/2022 14:59
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TAGS: Estoril,  Porto
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