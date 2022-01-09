Film gibi! Oyuna aldığı oğlu son dakikada galibiyeti getirdi...
Portekiz Ligi'nin 17. haftasında lider Porto, Estroil'e konuk oldu. Karşılaşma, oldukça dramatik anlara sahne oldu.
09/01/2022
Ev sahibi Estoril, Porto karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının başında 49. dakikada durumu 2-1'e getiren Porto, 84'te skoru Luis Diaz ile eşitledi.
Porto teknik direktörü Sérgio Conceição, 87. dakikada oğlu Francisco Conceição'yu oyuna soktu. 19 yaşındaki oyuncu ise 89. dakikada takımına 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı.
Baba - oğulun sevinci ise geceye damgasını vurdu.