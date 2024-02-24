Filmler üzerinden özel gereksinimli bireylerin yaşamları kitap oldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Silman ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Avcıoğlu tarafından “Filmlerde Özel Gereksinimli Bireyler” isimli kitap yayımlandı.

Kitabın yazarlarından Silman, toplam 18 filmin kitapta analizinin yapıldığına dikkat çekerek, filmlerin Otizm Spektrum Bozukluğu, Down Sendromu, yüz deformasyonu, Tourette Sendromu, Disleksi, Serebral Palsi, işitme engeli, görme engeli, zihinsel yetersizlik ve üstün yetenek gibi geniş bir konu yelpazesini içerdiğini ifade etti.

Özel gereksinimli bireylerin farklılıklarından dolayı hem aile içinde hem de toplum içerisinde önyargılara, ayırımcılığa, ötekileştirmeye maruz kaldıklarını anımsatan Silman, kitapta yer alan film analizlerinde söz konusu özel gereksinimli bireylerin deneyimledikleri bu olumsuzluklara yer verildiğini söyledi.

Silman, bu yaşanan olumsuzlukların özel gereksinimli bireylerin yaşam sevinçlerini, hayata bağlılıklarını, gelecekle ilgili hedeflerini ellerinden alabilecek ve onları karamsarlığa itebilecek etkiye sahip olduklarını de belirterek, bu kitapla amaçlarının bu konulara dair farkındalığın artırılmasına katkı koymak olduğunu söyledi.

Kitapta özellikle filmler üzerinden çalışmayı tercih etme nedenleri hakkında da konuşan Silman, Güzel sanatların bir dalı olan sinema filmlerinin sadece görüntülerin aktarıldığı bir seyir aracı değil, birçok disiplini bünyesinde barındıran bir çalışma alanı olduğunu kaydetti.

Silman, sinema filmlerinin edebiyat, eğitim, psikoloji, felsefe, tarih, bilim gibi disiplinlerle harmanlanabildiğini ve kendine özgü anlatım diliyle seyircileri etkisi altına alabildiğini işaret etti.

Kitapta, özel eğitim alanına giren özel gereksinimli bireylerin yaşantılarının, duygu durumlarının, aileleri ile olan ilişkilerinin, toplumun önyargıları ile olan mücadelelerinin kuramsal çerçeve içerisinde incelendiğini vurgulayan Silman, kitabın sinema ile özel eğitim gibi iki farklı disiplini buluşturması açısından da okuyuculara farklı bir deneyim sunduğunu söyledi.

Silman konuşmasında son olarak, “Kitapta filmler aracılığı ile özel gereksinimli bireylerin deneyimlerini, sevinçlerini, üzüntülerini, yaşamla olan mücadelelerini aktarırken benzer sorunlar yaşayan kişilere ve ailelerine ilham olmak, toplumu bilgilendirerek farkındalık yaratmak, önyargıları kırarak onlara karşı kabul ve anlayışın gelişmesine katkı koymak istedik” dedi.