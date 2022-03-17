Filtrenin dozunu kaçıran Songül Karlı takipçilerini ikiye böldü

Eski eşi tarafından dolandırıldığı için bir dönem zor günler geçiren şarkıcı Songül Karlı, değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isimlerin popüler estetiği haline gelen Fransız askısını yaptıran Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti.

FİLTRELİ POZUNU PAYLAŞTI

440 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Songül Karlı, sık sık filtre uyguladığı fotoğraflarını paylaşıyor. Şarkıcı son olarak ayna karşısında kırmızı bornozluyla çektiği filtreli fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

PAYLAŞIMI TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Şarkıcının paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım Karlı'nın filtreli halini çok beğenirken bir kısım da "Filtre çok olmuş", "Filtresiz daha güzelsin" ve "Eski haline dön" yorumları yapıldı.

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17/03/2022 09:16