!f'in kurucu direktörüleri görevlerinden alındı: Üzgün olsak da, !f'le gurur duyuyoruz

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin kurucu direktörleri Serra Ciliv ve Pelin Turgut, Mars Entertainment Group'un yeni yönetiminin kararı ile görevlerinden alındı.

Ciliv ve Turgut, !f dostları için e-posta yoluyla gönderdikleri mesajda, üzgün ancak !f'le gurur duyduklarını belirterek, "Üzgün olduklarını ancak !f'le gurur duyduklarını belirten ikili, veda mesajında, "Üzgün olsak da, !f’le gurur duyuyoruz. Küçük başladı, ve çok güzel yol yaptı. İstiklal’de tek sinemadan Türkiye’nin üç büyük kentinde bir çok salona; !f2 ile Anadolu’da elliden fazla noktada eş zamanlı film gösterimlerine; iki ilham dolu uluslararası yarışmaya, Sundance ile birlikte yaptığımız Senaryo Lab’ine, !f Doc Lab, !f Music ve tabii Yeni Film Fonu’na kadar büyüdük; binlerce sinemacıyla ve yüzbinlerce izleyiciyle birbirimize dokunabildik" ifadeleri kaydedildi.