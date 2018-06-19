Final Eğitim Kurumları’nın geleneksel yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

FİNAL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ KUZEY KIBRIS’TA BİRARAYA GELDİ

Uluslararası Final Üniversitesi’nin de bir parçası olduğu, Türkiye’nin tüm şehirlerinde dört yüzün üzerinde eğitim kurumuyla faaliyetlerini sürdüren Final Eğitim Kurumları’nın geleneksel yılsonu toplantısı, üç yüze elli yöneticinin katılımıyla Kuzey Kıbrıs’ta Acapulco Resort Otel’de gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi temsilcileri, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu ile Temel Lise, Kampüs Okul, Akademi Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri gibi birçok eğitim kurumunun Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda geride kalan eğitim yılı değerlendirildi, geleceğe yönelik hedefler ele alındı. Uluslararası Final Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, toplantıda Uluslararası Final Üniversitesi’nin bu yıl eğitime başlayacak yeni bölümlerinin müjdesini de verdi.

“FİNAL EĞİTİM KURUMLARI İLKELERİNDEN ÖDÜN VERMEDİ”

İbrahim Taşel’in açılış konuşmasıyla başlayan değerlendirme toplantıları iki gün sürdü. Taşel, kurum yöneticilerine seslendiği konuşmasında, Final Eğitim Kurumları’nın küçük bir dershane olarak kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyerek Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğunun altını çizdi. Taşel, kurumun bu büyümeyi gerçekleştirirken kaliteli eğitim anlayışını ticari kaygıların önünde tutarak çalıştıklarını ifade ederek, kurumun adım adım bu günlere geldiğini belirtti. Taşel, ülkeye hizmet etmek ve gençleri iyi bir şekilde eğitmenin temel felsefeleri olduğunun altını çizerek, bundan sonraki süreçte de hizmet anlayışlarından ödün vermeden yeni hedefleri gerçekleştirmek için çalışacaklarını ifade etti. Toplantıda daha sonra 2017 – 2018 eğitim yılının değerlendirilmesi yapılarak sorunlar aktarıldı, çözüm yolları ortaya kondu. Toplantıda Final Eğitim Kurumları’nın geleceğe yönelik hedefleri de ele alındı.

“ULUSLARARSI FİNAL ÜNİVERSİTESİ YENİ EĞİTİM YILINA YENİ BÖLÜMLERİYLE BAŞLAYACAK”

Uluslararası Final Üniversitesi’nin kuruluş sürecine de değinen Taşel, üniversitenin kaliteli eğitim anlayışıyla eğitim bilimleri başta olmak üzere birçok alanda nitelikli eleman yetiştirme hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. Üniversitenin yeni eğitim yılına YÖK kılavuzuna giren yeni bölümleriyle başlayacağı müjdesini de veren Taşel, Hukuk, Fizyoterapi, Gastronomi, İngilizce Psikoloji ve özel eğitim bölümlerinin bu yıl öğrenci kabulüne başlayacağını belirtti.