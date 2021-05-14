Final kararını duyan 'Hülya Avşar yapım şirketini bastı' iddiası!

Başrollerini Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü gibi isimlerin paylaştığı, Fox TV'de yayınlanan 'Masumiyet' dizisinin final yapacağı iddia ediliyordu. Hatta yapım şirketinin bu yönde karar aldığı söylenmişti.

Ancak yıllar sonra ekranlara geri dönen ve dizide 'Hale Ilgaz'ı canlandıran Hülya Avşar'ın yapım şirketini bu karardan vazgeçirdiği öne sürüldü.

'BENİ 13 BÖLÜM İÇİN Mİ İKNA ETTİNİZ?'

İddialara göre; Avşar Kızı, dizinin final yapacağını öğrenince yapım şirketini bastı ve yapımcıya; "Beni 13 bölüm için mi ikna ettiniz?" şeklinde çıkıştı.

Avşar'ın bu ani tepkisinin ardından yapım şirketinin kanalla irtibata geçerek, dizinin yayın tarihini değiştirmeleri konusunda ikna ettiği iddia edildi.

HÜLYA'NIN TOKADI HASTANELİK ETTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Hülya Avşar, 'Hale Ilgaz' karakterine hayat verdiği dizide senaryo gereği tokat attığı rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'na tokat atmıştı. Partnerinin çenesini çıkaran Avşar, meslektaşını hastaneye götürmüştü.

Hülya Avşar, rol arkadaşından defalarca özür diledi. Hastanede yapılan kontrollerde Postoğlu’nun çenesinde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi ve ilaçla tedaviye başlandı.

O anları anlatan Ertuğrul Postoğlu, "Hülya yakın dostum. Sık sık Fenerbahçe-Beşiktaş dostluğunu yâd ediyoruz. Sahnenin gerçekçi olması için Hülya’yı bir parça harekete geçirmek istedim. Ama onun da eli çok ağırmış" ifadelerini kullanmıştı.

FİLTRE KRİZİ!

Daha önce de dizide Hülya Avşar'ın yüzüne uygulanan filtre sosyal medyada gündem olmuştu. Avşar’ın uygulanan filtre nedeniyle burnunun görülemeyecek derecede kaybolduğu görülmüştü.

Birçok takipçisi, yoğun yüz filtresi nedeniyle ünlü oyuncuyu 'Harry Potter' serisindeki 'Lord Voldemort' karakterine benzeterek "Hülya Avşar’a yapılan filtre sahnesinde bilgisayarım bozuldu sandım", "Hülya Avşar’ı Voldemort yapmışlar" gibi yorumlar yapmıştı.

KENDİSİYLE DALGA GEÇMİŞTİ

Gelen yorumların ardından Avşar da kendisi için yapılan bir cap'si sayfasında yayınlayarak, "Ben de aynı fikirdeyim" sözleriyle durumunu ti'ye almıştı.

Konuyla ilgili 'Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Avşar, filtreden haberi olmadığını söylemiş ve "İlk bölümlerinde olsaydı 'bu olmaz' diyecektim. Altıncı bölümde böyle bir şey karşılaşınca hepimiz şaşırdık. Valla bir yanlışlık oldu" ifadelerini kullanmıştı.57 yaşındaki oyuncu, "Aramam gereken yerleri aradım, biraz gerildik. Sonra da 'ne olacak?' yani, dalga geçmeye başladık. 'Bak nasıl da çıkmışım' diyeceğim yani! Umurumda değil, neysek o! Şu anda tamamen diziye odaklanmış durumdayım" şeklinde konuşmuştu.

Bu habere tepkiniz:



14/05/2021 15:06