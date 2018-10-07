Final Üniversitesi – Vatel Group İşbirliğinde Uluslararası Düzeyde Eğitim

Uluslararası Final Üniversitesi ile merkezi Fransa’da bulunan otelcilik eğitiminin önde gelen kuruluşlarından Vatel Group arasında Turizm ve Otel Yöneticiliği Yüksek Lisans programı açılması hususunda protokol imzalandı. Resmi onayların alınmasının ardından 2019’da eğitime başlaması hedeflenen yüksek lisans programında uygulamalı eğitim ön plana çıkarılacak.

ULUSLARARASI DÜZEYDE EĞİTİM

1981 yılında ilki Paris’te açılan, günümüzde otuzbeş ülkede elli okulunda lisans ve yüksek lisans programları yürüten Vatel Group ile Uluslararası Final Üniversitesi arasında imzalanan protokolle karşılıklı işbirliği içerisinde uygulamalı eğitimin ön planda olduğu, uluslararası ilişkilerin avantajlarından da yararlanılan yüksek kalitede Turizm ve Otel Yöneticiliği Yüksek Lisans programı hedefleniyor. Turizm ve Otelcilik alanında gelişmiş altyapısı ile dikkat çeken Uluslararası Final Üniversitesi’nin olanakları ile Vatel Group bünyesinde yer alan alanında uzman, dünyaca ünlü akademisyen ve şeflerin işbirliğiyle eğitim verilecek yüksek lisans programında dünyada turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu uluslararası düzeyde çalışabilecek operasyonel yönetici ve uzmanlar yetiştirilecek. Uluslararası bağlantıları yüksek olan bir program olması dolayısıyla öğrencilerin gerek yurt dışında deneyimler yaşaması gerekse uluslararası ilişkiler geliştirmesi bakımından avantajıyla öne çıkacak Turizm ve Otel Yöneticiliği Yüksek Lisans programının 2019 eğitim yılında öğrenci kabul etmeye başlaması bekleniyor.