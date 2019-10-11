Final Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni yapıldı

Final Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Açılışı, Üniversitenin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törenle yapıldı. Yeni akademik yılın ilk dersi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından verildi. Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel’in ev sahipliğinde düzenlenen törene Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, diğer üniversitelerin temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tören, fuaye alanındaki açılış kokteylinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Kaliteli eğitimden ödün vermeden öğretime devam

Törende açılış konuşmasını yapan Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, 2019-2020 Akademik Yılı’na 7 fakültede toplam 19 lisans programı, 2 yüksekokulda toplam 4 lisans programı ve 2 yeni yüksek lisans programı ile başladıkları bilgisini verdi. Yaptığı konuşmada geçtiğimiz akademik yıla ait veriler paylaşarak gelecek hedeflerinden bahseden Rektör Prof. Dr. Öztoprak, Üniversitenin ülkemizden, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden olmak üzere toplam 41 ülkeden 1428 öğrencileri olduğunu belirtti. Öğrencilerinin %38’inin uluslararası öğrenciler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öztoprak; “Öğrencilerimize kaliteli eğitim verebilmek için iyi bir akademik kadro ve altyapı oluşturduk. Yeni öğrencilerimizin de katılımıyla ailemiz büyüyor. Eğitim alanındaki tecrübelerimiz ve güvenilir alt yapımız ile genç ve dinamik olmanın avantajı sayesinde daha emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Abdullah Öztoprak’ın ardından konuşmasını yapan Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel ise yeni gelen öğrenciler ile birlikte büyüyerek devam ettikleri Üniversite eğitim yolculuklarında bu yıl ilk mezunlarını verecek olmanın da mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İbrahim Taşel, Final Üniversitesi mezunlarının, dünyanın dört bir yanında önemli görevler alan diğer Final mezunları ile kariyer hayatlarına başlayacak olmanın avantajını göreceklerini söyledi. Burada bulunan farklı ülkelerden öğrencilerin KKTC’yi tanıyarak kendi ülkesine geri döndüğünü ve gittikleri ülkede de KKTC tanıtımını yaptığının altını çizen Taşel, bu önemin farkında olmak gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’ndan “İlk Ders”

Açılış konuşmalarının ardından kendisi de bir eğitimci olan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun vermiş olduğu Final Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı “İlk Ders” sunumu yoğun ilgi gördü. Sunumunda Erzurum’dan mezun olarak ülkesine gelen bir eğitimci olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, öğrencilere kendi deneyimlerini de aktardı. “Öğretim belli bir program dahilinde hedefe yöneliktir, eğitimse hayat boyudur” diyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Benim tecrübelerim göstermiştir ki, üniversite döneminde edineceğiniz dostluklar, bu yaşantıda öğrendikleriniz, öğrencilik sürecinden alacağınız keyif Üniversite diplomasına sahip olmak kadar önemlidir. Final Üniversitesi’nin size sunduğu uluslararası ortamda farklı milletlerle iletişim kurma şansına sahip olmanız büyük bir zenginliktir. Bu süre içinde uykunuzu verimli alın ama bana kalırsa uykuyla zaman kaybetmeyin. Burada geçireceğiniz dört yılınızı dolu dolu yaşayabilmeniz, geri alınması olanaksız bir fırsattır.”

Bakan Çavuşoğlu öğrencilere Kıbrıs’ta geçirecekleri öğrencilik dönemlerini keyifle ve aktif bir şekilde geçirmelerini tavsiye ederek yeni akademik yılda tüm Final Üniversitesi ailesine başarılar diledi.

11/10/2019 15:04