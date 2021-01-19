Final Üniversitesi Burs Ve Sıralama Sınavı 29 Mayıs’ta

Final Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı Burs ve Sıralama Sınavı 29 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. KKTC liselerinden mezun veya bu yıl mezun olacak olan KKTC vatandaşları ile lise eğitimini kesintisiz 4 yıl KKTC'de tamamlayan TC vatandaşı adayların katılabileceği sınav için başvurular 28 Mayıs 2021 tarihine kadar liselerin Rehberlik Servisleri veya Final Üniversitesi Whatsapp sınav hattı 0533 855 23 55’ ten online başvurup, dijital sınav giriş kartlarını ücretsiz olarak alabilecekler.

Sınava katılım ücretsiz

Final Üniversitesi’nin Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim Bilimleri, Fen Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri, Turizm ve Mutfak Sanatları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına bağlı lisans programlarına girebilmek için yapılacak olan sınav sonucuna göre başarı kriteri baz alınarak öğrencilerin burs oranları belirlenecek. Burslar, Üniversite eğitim süresi boyunca kesintisiz devam edecek.

Sınava katılacak adaylar, liselerinin Rehberlik Servisleri veya Final Üniversitesi Whatsapp sınav hattı 0533 855 23 55’ ten online olarak en geç 28 Mayıs 2021’e kadar kolaylıkla başvuru yapabilecek.

Final Üniversitesi burs ve sıralama sınavına başvuru ve katılım ücretsiz olacak.

Adayların, sınav günü sabahında sadece kimlik kartı ve telefonlarına gönderilen dijital sınav giriş kartı ile gelmeleri yeterli

Aday öğrencilere, sınav günü kurşun kalem, silgi, kalemtraş, su ve çikolata Final Üniversitesi tarafından ücretsiz verilecek.

Sınav günü ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacak

Final Üniversitesi’nde saat 10.30’da başlayacak olan sınav için adaylar Üniversitenin sağlayacağı ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanabilecek. Gazimağusa Terminal’inden 08.30, Güzelyurt Terminal’inden 08.30, Alsancak Belediyesi’nden 09.00, Lefkoşa Terminal’inden 09.00 ve Girne Barış Parkı Durağı’ndan 09.30 saatlerinde Final Üniversitesi’ne ücretsiz servisler kalkacak.

Sınav ile ilgili detaylı bilgi 0533 855 23 55 numaralı “WhatsApp Sınav Hattı”ndan alınabilir.

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19/01/2021 16:06