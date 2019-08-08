Final Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı

Final Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) arasında eğitim ve olanakların paylaşımı konularını içeren bir protokol imzalandı.

Final Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile KTSYD Başkanı Burhan Gürkan’ın imza koyduğu protokol metni detayları üniversite ve dernek arasındaki ortak katkılar ile şekillendi.

Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Taner Erdoğan, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Simge Özkan ile KTSYD Eğitim Sorumlusu Çilen Ulusoy’un hazır bulunduğu imza töreninde taraflar söz konusu işbirliğinden duydukları memnuniyeti ifade etti.