Final Üniversitesi öğrencilerinden hayvan barınağına destek

Final Üniversitesi Mutlu Patiler öğrenci topluluğunun girişimleriyle akademisyenler, çalışanlar ve öğrencilerin katkı koyduğu yardımlaşma hareketi sayesinde Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağı’na bağışta bulunuldu. Gönüllülerin topladığı ve barınak yetkililerinin belirlediği bazı eksiklere göre kuru mama, bez, battaniye gibi malzemeler, Final Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri ve çalışanlarıyla birlikte barınağa teslim edildi.

Her şey küçük bir hareketle başladı

Final Üniversitesi öğrencilerinin Lefkoşa’da engelli bir köpeğe yardım edebilmek amacıyla başlattıkları küçük girişimler sayesinde, akademisyenlerinin destekleriyle ilk olarak Üniversite bünyesinde “Mutlu Patiler” topluluğunu kuran öğrenciler, ardından yardımlaşma hareketini genişletmeye karar verdi. Kısa süre zarfında gönüllülerden toplanan kuru mama, battaniye, bez ve diğer malzemeler Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağı ile iletişime geçilerek barınak yönetimine verildi.

Teslimde Final Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerini karşılayan barınak yetkilileri bu tür girişimlerin kendilerini ve hayvan dostlarımızı oldukça mutlu ettiğini belirtti.

Satın alma sahiplen hareketi yayılmalı

Barınaktaki hayvanların her türlü ihtiyacının karşılanabildiğinin ama en büyük ihtiyacın sahiplenilmek olduğunu vurgulayan yetkililer, şunları ekledi:

“Belediyemiz her türlü bakım için hayvanlarımıza olanak sağlamak adına seferber olmuş durumda. Bizim yardımseverlerden istediğimiz ilgilerinin sürekliliği ve bu hayvanların bir yuva sıcaklığında yaşamlarını devam ettirebilmeleri adına sahiplenilmeli. Başlatılan ‘Satın Alma Sahiplen’ hareketinin yaygınlaşmasını ümit ediyoruz. Final Üniversitesi ailesine çok teşekkür ederiz.”

Yardımların tesliminde öğrenciler barınaktaki hayvanları besleyerek bazı düzenlemelere de destek oldu.

16/01/2020 15:27