Final Üniversitesi Oryantasyon Programı Başlıyor…

Final Üniversitesi’nde öğretime başlayacak yeni öğrencilere yönelik hazırlanan 2019-2020 Oryantasyon Programı, 23 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Final Üniversitesi’ne yeni başlayacak tüm öğrencilerin bir arada olacağı oryantasyon günlerinde, Üniversiteyi ve çevreyi tanıtmak, Üniversite yaşantısı hakkında bilgilendirmelerde bulunmak ve akademik sistemin anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla seminerler ve etkinlikler düzenleniyor. Oryantasyon Programı kapsamında KKTC’ye yeni gelecek Final Üniversitesi öğrencileri Ercan Havalimanı’ndan karşılanacak, yurtlarına yerleştirilecek, önceden belirlenecek grup liderleri yardımıyla akademik ve idari işlemlerini tamamlayacak, birbirinden farklı pek çok etkinliğe katılabilecek. Program boyunca öğrenciler yeni başlayacakları Üniversite yaşamına adapte olurken, diğer öğrenciler ile sosyal bir ortamda tanışıp kaynaşma fırsatını elde edecek.

Akademik ve sosyal uyumlaşma süreci

Final Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yıl Oryantasyon Programı kapsamında yeni gelen öğrencilerin Üniversiteye uyumlaşma süreçlerine destek olmak amacıyla 24 ve 25 Eylül tarihlerinde bilgilendirme oturumları düzenlenecek. Oturumlarda, Final Üniversitesi’nin idari birim sorumluları yeni öğrencilerle Üniversite ile ilgili bilgi paylaşacak. Yeni gelen öğrenciler, 24 ve 25 Eylül günlerinde grup liderleri desteğiyle Üniversitede tamamlanması gereken ilk işlemlerini yapabilecek.

26 Eylül günü yeni gelen öğrenciler fakülteleri ve hazırlık okulu ile ilgili süreçler hakkında akademik bilgilendirme alacak. Akademik danışmanları ile de birebir görüşerek bölümleri ile ilgili merak ettikleri tüm detayları öğrenebilecek.

“Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor” ve Girne Turu

Bir hafta boyunca sürecek olan Oryantasyon Günleri kapsamında 27 Eylül Cuma günü öğrenciler Final Üniversitesi Kariyer Danışmanlığı Merkezi tarafından hazırlanan “Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor” başlıklı sunuma katılacak. 28 Eylül Cumartesi günü ise öğrencilerin eğitim hayatlarını geçirecekleri Girne’yi tanımaları için görevli kişilerin eşlik edeceği tur düzenlenecek.

“Hoşgeldin Partisi” ile oryantasyon programı tamamlanacak

Final Üniversitesi 2019-2020 Oryantasyon Programı, 29 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek olan “Hoşgeldin Partisi” ile tamamlanacak. Üniversite bünyesindeki tesislerde havuz başında yapılacak olan partide öğrenciler DJ performansı ile eğlenecek.

19/09/2019 14:16