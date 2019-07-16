Final Üniversitesi Yaz Okulu öğrencilerinden Eğitim Bakanlığı’na ziyaret

Final Üniversitesi’nin 14-18 yaş arasında gençlere yönelik hazırladığı “Yaz Okulu” programında bu yıl KKTC’ye gelen öğrenciler Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’i ziyaret etti. Ziyarette Sakarya’dan gelerek Final Üniversitesi Yaz Okulu programına katılan beş öğrenci de hazır bulundu. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Yüksek Öğrenim Uzmanlarından Elif Çoruhlu’nun girişimleriyle Sakarya’dan programa katılan öğrenciler duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kabulde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, öncelikle programı geliştirerek ülkemizi ve ülkemizin yükseköğrenim imkanlarını tanıtmaya yönelik katkıda bulunan Final Üniversitesi’ne teşekkür etti. Öğrencilerin ülkemize gelerek bu tür programlara katılmasının önemine değinen Ziya Öztürkler; “Biz ülkemizdeki yükseköğrenim faaliyetlerimizi ve geliştirdiğimiz olanaklarımızı elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin bizzat buraya gelerek bu yaşantıyı deneyimlemeleri çok faydalıdır. Bu tür programları destekliyoruz ve artmasını önemsiyoruz” dedi.

Öğrencilerden görüşler

Final Üniversitesi Yaz Okulu programına katılarak yoğun İngilizce dersleriyle sosyal aktivitelere katılan Sakaryalı öğrenciler şunları söyledi.

Cemre Cansu Kurt: “Biz Elif Hanım’ın destekleriyle bu programa katıldık. Burada yoğun İngilizce dersleri aldık. Final Üniversitesi’ndeki tüm hocalar ve çalışanlarla çok güzel iletişim kurduk; İngilizcemizi geliştirme fırsatı yakaladık. Ayrıca bizim için tüm detayları düşünülmüş sosyal aktiviteler planlanmıştı. Hepsinden de keyif aldık. Bunu sağlayan herkese teşekkür ederiz.”

Merve Sıla Ece: “Ben hocalarımın yönlendirmeleri ile buraya katıldım. Çok keyifli ve öğretici bir programdı. Herkese teşekkür ederim.”

Zeynep Akaltın: “Ben Üniversite tercih dönemimdeyim. Hayalimde Hukuk var. Umuyorum ki burada üniversite eğitimi alabilirim. Program sayesinde hem öğrenip hem de sosyal aktivitelere katılabilmek çok hoşumuza gitti.”

Elenay Melisa Angın: “Programdaki gezilerimiz sayesinde Lefkoşa, Mağusa, Girne’yi gördük. Hafta içi sabahtan öğleden sonraya kadar İngilizce dersleri aldık. Sonrasında da dinlenip sosyal aktivitelere katıldık. Her şey çok güzeldi.”

Yusuf Ali İlmek: “Burada bulunduğumuz süre boyunca çok faydalı dersler aldık ve faaliyetlere katıldık. Sadece İngilizcemizi geliştirmekle kalmadık; Kıbrıs’a özgü yemekler de yaptık, denize ve havuza da gittik. Herkese çok teşekkür ederiz.”