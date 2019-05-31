Final Üniversitesi’nde Birleşmiş Milletler uygulaması

Üniversitenin Model Birleşmiş Milletler öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen ve 30 farklı ülkenin temsil edildiği tüm gün süren öğretide Birleşmiş Milletler uygulamalarına örnek oturumlar gerçekleştirildi.

Final Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen “Birleşmiş Milletler Simülasyon Konferansı”nda (FIU MUN Training Conference) öğrencilere, Birleşmiş Milletler simülasyonu fırsatı sağlayarak diplomatik iletişim, tartışma, kriz müdahalesi ve çözüm önerisi üretme konusunda yeteneklerini geliştirme imkânı sundu. 30 farklı ülkenin temsil edildiği Konferanstaki oturumlar boyunca öğrenciler, dünya ve devletler politikası üzerine araştırma yaparak bilgi edinirken topluluk önünde konuşma ve fikirlerini beyan edebilme yeteneklerini geliştirme ortamı buldu. Final Üniversitesi’nin uluslararası ortamında özellikle Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve İnşaat Mühendislikleri, İngilizce Öğretmenliği, İşletme (lisans ve lisansüstü programları) ile Turizm ve Otel İşletmeciliği programlarından öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansın ana teması “Suriye Krizi” oldu.

Her katılımcının temsil ettiği görüşler uzlaşı ortamında ele alındı

Gün boyu süren, interaktif oturumlar sayesinde öğrenciler, Suriye Krizi, uluslararası ilişkiler, farklı ülkelerin görüşleri ve yaklaşımları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olurken farklı görüşlerin de uzlaşı zemininde ele alındığı bir ortamı deneyimleme olanağı buldu. Her oturum sonunda tartışılan konular hakkında çözüm önerileri sunma çalışması yapıldı. “Birleşmiş Milletler Simülasyon Konferansı” (FIU MUN Training Conference) sonunda tüm katılımcılara, oturum yöneticilerine ve organizasyon komitesine katılım belgeleri verildi.