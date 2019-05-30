Final Üniversitesi’nde çok kültürlü eğitim ortamı araştırma sonuçları paylaşıldı

Araştırma sonucuna göre, İngilizce dili uluslararası ortak dil olarak görülüyor ve gerek İngiliz kültürünün gerekse dil eğitimi alan farklı kültürlerden her öğrencinin kültürününe de dil programlarında mutlaka değinilmesi gerekiyor.

Final Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda dil ve kültür öğretimi araştırması yapıldı. Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim veren dil öğretim görevlilerine yönelik yapılan bu araştırma, İngilizce’nin yabancı dil olarak öğretilirken gerek İngiliz kültürünün gerekse farklı kültürlerden olan öğrencilerin kültürlerinin de derslere hangi derecede entegre edildiği ve kültür öğretiminin ne olarak algılandığını ortaya çıkarmayı amaçladı. Final Üniversitesi’nin otuz (30) farklı ülkeden öğrencisi bulunan sınıflarında yapılan araştırmaya dört (4) İngiliz, bir(1) Pakistanlı, bir (1) İranlı ve beş (5) Türk asıllı öğretim görevlisi katıldı.

Araştırma birçok ilgi çeken sonuca ulaştı

Language in Focus – LIF2019, 6. Uluslararası Dil Konferansı’nda, Hırvatistan’da akademik camia ile paylaşılan bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre, dil eğitimi veren öğretim görevlilerinin %100’ü yabancı dili öğretirken kültür öğretimini; günlük hayat ve rutinler hakkında bilgi sunma, öğrencilerinin diğer kültürlerde yaşayan insanlarla empati kurma yeteneklerini geliştirme ve diğer kültürlere hoşgörülü olmaları için tutumlarını geliştirme olarak algılıyor. Ayrıca araştırma katılımcılar ile yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde dil öğretmenlerinin % 81.8’inin İngilizce dilini öğretirken kültür öğretiminin ana unsur olduğunu ve bu faktörün dil öğretiminin dışında bulundurulamayacağını ortaya koyuyor.

Final Üniversitesi’nden on bir (11) dil öğretim görevlisinin kültür öğretme tercihlerini ortaya koyan araştırmanın bir diğer ilgi çeken sonucuna göre ise, katılımcıların %71.81’i günlük ders işlerken ilk sırada günlük hayat rutinleri, yaşam şartları, yiyecek ve içecek, eğitim, profesyonel hayat, müzik, drama ve sanat gibi konulara değiniyorlar. Bu konuları gelenek ve görenekler, halk dansları, turistik aktiviteler, tarih, coğrafya, politik sistem, uluslararası ilişkiler ve inançlar gibi konular takip ediyor.

Araştırma İngilizce dilinin uluslararası ortak dil olarak görüldüğü, kültürünün ve sınıfta bulunan diğer kültürden olan öğrencilerin de kültürlerinin dikkate alınması gerçeğini bulgular ile destekliyor.