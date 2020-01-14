Final Üniversitesi’nde etkileşimli sergi

Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans bölümünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Bir Elin Nesi Var” sergisi her sene olduğu gibi yoğun ilgi gördü. “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” dersi kapsamında akademisyenler ve öğrenciler tarafından hazırlanan serginin en ilginç yanı, katılımcıların sergide birebir etkileşimde olması ve rol alması.

Final Üniversitesi Tangül Çağıner Kütüphanesi önünde Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak tarafından açılışı yapılan sergide, Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri birbirinden ilginç sunumlar, tasarımlar, resimler ve bilmeceler ile okul öncesi çağdaki çocukların yaratıcılığını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sundu.

Öğrenmeyi sevdiren yaratıcı çalışmalar sunuldu

Sergi boyunca öğrencilerin canlandırma yoluyla anlattıkları deyimleri bulmaya veya onlarca kelime içerisinden bir öykü yaratmaya çalışan katılımcılar eğlenerek öğrenmenin deneyimini yaşadı. Sergi içeriklerine göre “Yaratıcılığın ABC’si… // Deyim deyim, ne ‘deyim’? // Bil bakalım nereden geliyor? // Resimli Yolculuk: FOTO-ROMAN // Şiirim şekil, önümden çekil! // Sen hiç FİLEBEK gördün mü!? // Bak postacı geliyor, gelecekten selam veriyor // Tamam mı, devam mı? // Beyin yakan sorular // Önüm-arkam, sağım-solum; resim // Neydi, ne oldu? // Kelimeni seç, hikayeni yaz…” başlıkları ile çeşitli içerikler hazırlanarak katılımcıların interaktif olması sağlandı.

Sergi açılışında çalışmalara katılan Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak yeni nesil öğretmenliğin, öğrenmeyi sevdirecek yaratıcılıkta olmasının önemine değinerek Final Üniversitesi akademisyenlerini ve öğrencilerini başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

14/01/2020 13:02