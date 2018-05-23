Final Üniversitesi’nde İngilizce Günü

Uluslararası Final Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ve Eğitim Bilimleri Fakültesi İngilizce Öğretmenliği programı akademik kadrosu ve öğrencileri tarafından ‘FIU English Language Day’ etkinliği düzenlendi. Renkli bir ortamda geçen etkinlikte öğrenciler yıl boyunca hazırladıkları projeleri ve posterleri sundu ve interaktif yöntemle İngilizce eğitiminin önemine vurgu yapıldı. Uluslararası Final Üniversitesi öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin katıldığı etkinlikte ‘Öğrenci Merkezli Eğitim’ ve ‘21. Yüzyıl Becerileri’nin ele alındığı atöyle ve sunum da gerçekleştirildi.

ATÖLYE ÇALIŞMASI ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRENCİLERİN İŞBİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu I’de gerçekleştirilen ‘FIU English Language Day’ etkinliği öğretmen eğitmeni Rhian Webb tarafından verilen “Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerleme” konulu bir atölye çalışmasıyla başladı. Üniversite öğretim üyelerinin ve öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada öğretim üyeleri ve öğrencilerin eğitime yaklaşımları değerlendirildi. Öte yandan etkinlikte Uluslararası Final Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programı öğrencilerinin hazırladığı “21. Yüzyıl Becerileri” başlıklı bir de sunum gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİ PROJELERİ VE POSTERLERİ İLGİYLE İZLENDİ

‘FIU English Language Day’ çerçevesinde 2017-2018 eğitim yılı boyunca öğrencilerin dersleri kapsamında ortaya koyduğu projelerin ve posterlerin sunumu gerçekleştirildi. Konferans salonu önünde oluşturulan alanda sergilenen çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu, öğrenciler çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Etkinlik çerçevesinde katılımcıların ödüllendirildiği bir de çekiliş gerçekleştirildi.