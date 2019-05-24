Final Üniversitesi’nde Sıra Dışı Kariyer konuşuldu

Final Üniversitesi’nde Psikoloji Topluluğu daveti ile Türkiye’nin tanınmış ismi Ferhat Aydın “Sıra Dışı Kariyer” hakkında seminer verdi. Psikoloji alanında denenmemişi deneyerek büyük ilgi uyandıran “Bar Psikoloğu” konseptini yaratarak son dört yılda Türkiye’nin 30’dan fazla şehrinde 300’ün üzerinde gösteri yapan, “Sence ben normal miyim?” başlıklı Tedx konuşması ile dikkati çeken Ferhat Aydın öğrenciler ile buluştu.

Psikoloji ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programları başta olmak üzere Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Hukuk ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programları öğrencilerinin de büyük ilgi gösterdiği seminerde Ferhat Aydın “Sıra Dışı Kariyer” başlığında öğrenciler ile söyleşi yaptı. Kendi kariyer yolculuğunda beklenmeyen durumların üstesinden gelmesi, hayal ettikleri ile kariyer yolculuğunda karşılaştığı gerçeklerin farklı olması, mezun olduktan sonra insanların Psikolojiye ve terapiye bakış açıları sayesinde kendini nasıl şekillendirmesi gerektiğinin farkına varması üzerine anılarını samimiyetle paylaşan Aydın, sohbetin ikinci kısmında öğrencilerin ve akademisyenlerin soruları üzerine merak edilenleri yanıtladı.

Derdinizin olması iyi bir şeydir; ondan beslenin

Söyleşisi esnasında öğrencilere kariyer yolculuğunun başında olsalar da, kendi serüvenlerini belirlerken kafalarının karışık olmasının doğal olduğunu hatırlatan Ferhat Aydın; “Bir derdinizin olması gerekiyor ki bu sizi rahatsız etsin ve araştırma yapmaya itsin. Yani aslında kafa karışıklığınızı da dertlerinizi de olumlu yönde değerlendirebilirsiniz. Kaygılarınızdan da hoşnut olabilir, yeterli düzeydeki kaygılarınızdan yaratıcı seviyede faydalanabilirsiniz” dedi.