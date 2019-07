Final Üniversitesi’nden dil öğrenimi üzerine araştırma

Final Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Hazırlık Sınıfı okuyan, farklı ülkelerden gelen ve Kuzey Kıbrıs’ta yabancı dil eğitimi gören öğrencilerin İngilizce’deki “th” seslerini en doğal şekilde geliştirmelerini sağlamak amacıyla Öğretim Görevlisi Uzman Halil Ercan tarafından uygulamalı bir araştırma yapıldı. Araştırma sayesinde öğrenciler İngilizceyi sınıflarda teorik olarak öğrenirken günlük hayatta da uygulayabilme becerisini geliştirdi. Final Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencileri öncelikle dört ay boyunca sınıflarında İngilizcelerini geliştirmek amacıyla teorik eğitim aldı. Araştırma amacıyla katılımcılar daha sonra sınıf içinde öğrendikleri İngilizceyi pekiştirebilmeleri açısından birbirinden farklı birçok durum ve yer içerisinde bulundurulmak üzere toplum içine yönlendirildi.

Katılımcılar dört ay boyunca sınıf içinde teorik olarak öğrendikleri her şeyi sınıf dışında kafe, banka, restoran, şehir merkezi, otobüs durakları gibi yerlerde kullanma fırsatı bulup “th” seslerini dinleme ve kullanma imkanına sahip oldu. Günlük hayatta karşılaştıkları İngilizce bilen yerli kişiler veya yabancı turistler ile iletişim kuran katılımcılar kendileri ile araştırmaya katılan akademisyenlerinden değerlendirme ve yönlendirme de aldı.

Araştırma sonucuna göre gelişim memnuniyet verici boyutta oldu

Günlük hayatta İngilizce iletişim uygulamasının ardından gelişimi ölçmek amacıyla katılımcılara telaffuz testi uygulandı. Alanda uzman ve ana dili İngilizce olan iki bağımsız kişiye katılımcıların ses kayıtları dinletildi ve gelişimi değerlendirmeleri istendi. Her iki değerlendiriciden alınan sonuçlara göre ise gelişim memnuniyet verici oldu. Uygulanan telaffuz testi sonucuna göre katılımcıların “ð” sessiz sesinde %92.5 oranında ve “θ” sessiz sesinde ise % 79 oranında geliştikleri gözlemlendi. Journal of Language and Linguistic Studies’de yayın onayı alan araştırma sonuçları, alandaki İngilizceyi öğrenen öğrenciler ve öğreten Öğretim Görevlileri açısından önem taşıyor.