Final Üniversitesi’nden gururlandıran ödül

Final Üniversitesi, Türkiye Spor Bilimleri Derneği’nin Antalya’da düzenlediği “17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'ne” katıldı.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. A. Taner Erdoğan ve BESYO öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökhan Umutlu, üç gün süren kongrede “Spor Ve Sağlık Alanında En İyi Sözel Bildiri Ödülü”nün sahibi oldu. “VO 2maks 'ın Belirlenmesinde Yeni Bir Değişken Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliği” başlığı ile sunum yapan Yrd. Doç. Dr. A. Taner Erdoğan, spor bilimleri alanında ilk defa eritrosit dağılım genişliğinin oksijen tüketimi ile ilişkisini ortaya koydu.

Toplamda 998 yerli ve yabancı bilim insanının katıldığı kongrede ödülü alan öğretim üyeleri Adamıza ve Final Üniversitesi’ne bu gururu yaşatmaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan Final Üniversitesi Sporcu Performans Analizi ve Biyomekanik Laboratuvarı’nda yeni akademik araştırmalarla yeni başarılara imza atmak için çalışmaların devam ettiğini belirten akademisyenler, laboratuvarın aynı zamanda ülkemizin bu alandaki eksiklerini giderecek bir yapıda olduğunun altını çizdi.

29/11/2019 15:38