Finale Haskasap-Şevketoğlu ikilisi hızlı başladı

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02/12/2022

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Finale Haskasap-Şevketoğlu ikilisi hızlı başladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 7’nci ve son yarışı olan “Aveon Sigorta Rallisi” 15 ekibin katılımıyla dün akşam (2 Aralık Cuma) geçilen iki etapla başladı

Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda sezonun finali Aveon Sigorta sponsorluğunda yapılıyor. Şampiyonun da belirleneceği sezon finali dün akşam (2 Aralık Cuma) Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Aveon Sigorta önünden start aldı. Aveon Sigorta Genel Müdürü Murat Selvi, Genel Müdür Yardımcısı Ayşen Hannas ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in verdiği işaretle başlayan rallide 15 ekip start aldı. Start seremonisinin ardından Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinin kuzey kısmında hazırlanan 4,65 kilometrelik Ayer Argün etabı iki kez art arda geçildi. Akşam karanlığında yapılan rallide iki etabı da Drift NEU Racing Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi kazanmayı başardı. Gece etaplarının başarılı ismi, Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu, Mitsubishi Lancer Evo 9 aracıyla, Ahmet Özerdem’in co-pilotluğunda gecenin ikincisi olurken, NEU Drift Racing Team ekibi Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi üçüncü oldu. Çok yakın derecelerin çıkarıldığı ilk iki etap, rallinin bugün (3 Aralık Cumartesi) çok çekişmeli geçeceğinin sinyallerini verdi.

Rallinin ikinci günü olan bugün (3 Aralık Cumartesi) ise Alayköy-Aktepe bölgesinde hazırlanan 3 etap yine ikişer kez geçilecek. 09.15 ve 10.20’de başlayacak olan Kanlıköy etabı ile 11.30 ve 12.25’de başlayacak olan Aktepe etabı gece kulüpleri arkasında bulunan zıplama noktasından izlenebilir. 14.20 ve15.00’de başlayacak olan Yılmazköy etabı ise Türkeli kavşağı yakınında olan toprak yoldan izlenebilir. Etapların ardından finiş ve ödül töreni yine Aveon Sigorta önünde yapılacak ve organizasyon sona erecek.

Şampiyonlar belirlenecek

Polaris, Near East Bank, Limon, Basel Energy, Gen Power, GoPro, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Car Care ve Eurol’un da katkılarıyla yapılan yarışta Barış Kalfaoğlu, Çağkan Bozalanlar, Halil Mulla ve Enver Haskasap şampiyonluk için yarışıyor. Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nın da finali olacak olan yarışta Halil Mulla ile Barış Kalfaoğlu şampiyonluk için mücadele ediyor.

İlk gün dereceleri:

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

1

NEU Drift Racing TEam

Enver Haskasap

Güner Şevketoğlu

Skoda Fabia R5

2

06:01.6

2

2

Kıbrıs Online Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

06:10.7

3

3

NEU Drift Racing TEam

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

06:11.5

4

4

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Gürün

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

06:16.4

5

5

Good Year Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Ford Fiesta S2000

2

06:17.3

6

6

Good Year Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

06:30.8

7

7

Team Evo RT

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

06:32.5

8

8

Zaim Kömürleri Rally T.

Önder Zaim

Özden Yılmaz

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

06:37.6

9

9

Good Year Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

06:44.7

10

10

Good Year Racing Team

Mahmut Bozalanlar

Ergün Necipoğluları

Canam Maverick

R

06:53.5

11

11

Team Evo RT

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

07:13.3

12

12

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Ahmet Buzlukçuoğlu

Fiat Palio Kit Car

3

07:19.5

13

14

 

Cem Yudulmaz

Ali Emre Yılmaz

Peugeot 208 R2

3

07:30.1

14

15

Team Evo RT

Hüseyin Yarkıner

Arkın Şevketoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

07:32.0

15

16

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206 Gti

3

07:47.5

 

02/12/2022 22:21
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TAGS: Finale Haskasap-Şevketoğlu ikilisi hızlı başladı
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