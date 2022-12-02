Finale Haskasap-Şevketoğlu ikilisi hızlı başladı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 7’nci ve son yarışı olan “Aveon Sigorta Rallisi” 15 ekibin katılımıyla dün akşam (2 Aralık Cuma) geçilen iki etapla başladı

Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda sezonun finali Aveon Sigorta sponsorluğunda yapılıyor. Şampiyonun da belirleneceği sezon finali dün akşam (2 Aralık Cuma) Lefkoşa Dereboyu’nda bulunan Aveon Sigorta önünden start aldı. Aveon Sigorta Genel Müdürü Murat Selvi, Genel Müdür Yardımcısı Ayşen Hannas ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in verdiği işaretle başlayan rallide 15 ekip start aldı. Start seremonisinin ardından Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinin kuzey kısmında hazırlanan 4,65 kilometrelik Ayer Argün etabı iki kez art arda geçildi. Akşam karanlığında yapılan rallide iki etabı da Drift NEU Racing Team ekibi, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi kazanmayı başardı. Gece etaplarının başarılı ismi, Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu, Mitsubishi Lancer Evo 9 aracıyla, Ahmet Özerdem’in co-pilotluğunda gecenin ikincisi olurken, NEU Drift Racing Team ekibi Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi üçüncü oldu. Çok yakın derecelerin çıkarıldığı ilk iki etap, rallinin bugün (3 Aralık Cumartesi) çok çekişmeli geçeceğinin sinyallerini verdi.

Rallinin ikinci günü olan bugün (3 Aralık Cumartesi) ise Alayköy-Aktepe bölgesinde hazırlanan 3 etap yine ikişer kez geçilecek. 09.15 ve 10.20’de başlayacak olan Kanlıköy etabı ile 11.30 ve 12.25’de başlayacak olan Aktepe etabı gece kulüpleri arkasında bulunan zıplama noktasından izlenebilir. 14.20 ve15.00’de başlayacak olan Yılmazköy etabı ise Türkeli kavşağı yakınında olan toprak yoldan izlenebilir. Etapların ardından finiş ve ödül töreni yine Aveon Sigorta önünde yapılacak ve organizasyon sona erecek.

Şampiyonlar belirlenecek

Polaris, Near East Bank, Limon, Basel Energy, Gen Power, GoPro, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Car Care ve Eurol’un da katkılarıyla yapılan yarışta Barış Kalfaoğlu, Çağkan Bozalanlar, Halil Mulla ve Enver Haskasap şampiyonluk için yarışıyor. Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nın da finali olacak olan yarışta Halil Mulla ile Barış Kalfaoğlu şampiyonluk için mücadele ediyor.

İlk gün dereceleri:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 1 NEU Drift Racing TEam Enver Haskasap Güner Şevketoğlu Skoda Fabia R5 2 06:01.6 2 2 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo IX N 06:10.7 3 3 NEU Drift Racing TEam Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 06:11.5 4 4 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 06:16.4 5 5 Good Year Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 06:17.3 6 6 Good Year Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 06:30.8 7 7 Team Evo RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 06:32.5 8 8 Zaim Kömürleri Rally T. Önder Zaim Özden Yılmaz Mitsubishi Lancer Evo IX N 06:37.6 9 9 Good Year Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 06:44.7 10 10 Good Year Racing Team Mahmut Bozalanlar Ergün Necipoğluları Canam Maverick R 06:53.5 11 11 Team Evo RT Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1 07:13.3 12 12 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio Kit Car 3 07:19.5 13 14 Cem Yudulmaz Ali Emre Yılmaz Peugeot 208 R2 3 07:30.1 14 15 Team Evo RT Hüseyin Yarkıner Arkın Şevketoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 1 07:32.0 15 16 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 Gti 3 07:47.5

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02/12/2022 22:21