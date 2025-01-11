Finale son adım: MasterChef'te ikinci finalist kim oldu?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük finale saatler kaldı.

10 Ocak Cuma akşamı yarı final heyecanı yaşanan MasterChef'te; Semih, Kerem ve Eda hazırladıkları balık menüsüyle tüm hünerlerini sergiledi.

İlk finalistin Onur olduğu MasterChef Türkiye'de Eda, Kerem ve Semih toplamda 4 yemek hazırladı.

SEMİH'İN YAŞADIĞI TALİHSİZLİK

2. turda kral yengeç ile bir tabak hazırlayan Semih'in tabağında çıkan kıkırdak puanlarını etkiledi. Kendine kızan Semih, gözyaşlarını tutamadı.

Mehmet Şef, Semih'e "Bu seviyede sıfır hata ile gitmek lazım. Çok yazık oldu" dedi.

MASTERCHEF'İN DÖRDÜNCÜSÜ EDA OLDU

Gece sonunda Eda 74,5 puanla MasterChef'i dördüncü olarak tamamladı.



Danilo Şef, Eda için "Muhteşem bir sonuç, seni yakından takip edeceğiz. Tebrikler" dedi.



Eda ise duygularını "Sizler benim öğretmenimsiniz. Hem sizlerden hem arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Daha yolumuz uzun, sizlerle çok görüşeceğiz. Tüm MasterChef ekibine teşekkür ederim" sözleriyle dile getirdi.

İŞTE İKİNCİ FİNALİST

Semih 82 puanla MasterChef'i üçüncü olarak tamamlarken; Kerem toplamda aldığı 83 puanla MasterChef'in ikinci finalisti oldu.

"BU TESADÜF DEĞİL, EMEĞİNİZİN KARŞILIĞI"

Somer Şef "Yurt dışında bizi temsil etmek için kariyerlerini bırakıp buraya gelen üç arkadaşın son üçlüde olması tesadüf değil bence, emeğinizin karşılığı" dedi.



Danilo Şef, Semih'e çok yetenekli olduğunu ve hiç pes etmediğini söylerken; Mehmet Yalçınkaya ise "O hataya üzüldüm belki de finalist olmanı engelledi. Ancak başarın ortada, ileride çok daha başarılı olacaksın ve adını duyuracaksın" dedi.

"YAPTIĞIM HATAYA KIZIYORUM"

Gözyaşlarını tutamayan Semih, Kerem'i tebrik edip "Sizlere ve ekibe çok teşekkür ederim. Buraya kadar geleceğimi biliyordum. Çünkü azmimi biliyorum, kolay olmayacağını biliyordum. İçime en sinen tabak oydu ancak bir parça finalist olmamın önüne geçti. Bazen yarışma stresiyle ne yaptığımı bilemiyorum. O da burayı ne kadar istediğimle alakalı. Hiçbir şeye kızmıyorum, yaptığım hataya kızıyorum. Belki onu yapmasaydım bambaşka bir şey olacaktı. Ama bunda da bir hayır vardır. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Bir kapı kapanır biri açılır. Üzgün değilim sadece o hatayı yaptığım için kendime kırgınım" dedi.

"BU ANI AYLARDIR BEKLİYORDUM"

Kerem ise mutluluğunu "Bu anı aylardır bekliyordum ve Onur'la da bunu çok konuştuk. Hep 'finalin bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız' demişti. Büyük bir risk aldım ama başarabileceğimi biliyordum" sözleriyle paylaştı.

Böylece MasterChef finalistleri Onur ve Kerem oldu.