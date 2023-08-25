Finali yerden yere vurulan How I Met Your Mother'ın alternatif bir sonu daha var

Televizyon tarihinin en sevilen dizilerinin peşinden ayrılmayan, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin çok iyi bildiği bir lanet var: Yapımcılar, popüler dizlerin sadık hayranlarına korkunç sonlar sunmaktan bir türlü kurtulamıyor.

Belki de tüm zamanların en kötüsü

Seinfeld, Lost ve Game of Thrones gibi yıllarca izleyicileri peşinden sürükleyen diziler, bitiş çizgisinde tökezleyen yapımlardan sadece birkaçıydı.

Ancak tüm zamanların en sevilen sitcom'larından biri olarak gösterilen How I Met Your Mother'ın finali, popüler dizilerin hayal kırıklığı yaratan sonları kategorisinde tüm zamanların en üst sıralarında yer alıyor.

Neyse ki dizinin çözümünden memnun olmayan hayranlar için bir teselli var: Finalden isteneni gerçekten veren alternatif bir son...

Son bölümde vites değiştirdi

How I Met Your Mother, 9 sezon boyunca en popüler dizilerden biri oldu. Bunun nedeni esprili ve hızlı tempolu akışı ve 5 başrol oyuncusu arasındaki kimyaydı.

Televizyon tarihinin en sevilen dizilerinin peşinden ayrılmayan, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin çok iyi bildiği bir lanet var: Yapımcılar, popüler dizlerin sadık hayranlarına korkunç sonlar sunmaktan bir türlü kurtulamıyor.

Belki de tüm zamanların en kötüsü

Seinfeld, Lost ve Game of Thrones gibi yıllarca izleyicileri peşinden sürükleyen diziler, bitiş çizgisinde tökezleyen yapımlardan sadece birkaçıydı.

Ancak tüm zamanların en sevilen sitcom'larından biri olarak gösterilen How I Met Your Mother'ın finali, popüler dizilerin hayal kırıklığı yaratan sonları kategorisinde tüm zamanların en üst sıralarında yer alıyor.

Neyse ki dizinin çözümünden memnun olmayan hayranlar için bir teselli var: Finalden isteneni gerçekten veren alternatif bir son...

Son bölümde vites değiştirdi

How I Met Your Mother, 9 sezon boyunca en popüler dizilerden biri oldu. Bunun nedeni esprili ve hızlı tempolu akışı ve 5 başrol oyuncusu arasındaki kimyaydı.

Barney'nin çılgın ve gülünç kaçamakları, Marshall'la Lily'nin hayalleri ve Ted'in "aradığını" bulmak için katlandığı gülünç yollar, o dönemde televizyondaki en eğlenceli anlardan bazılarını izleyiciye sundu.

Bob Saget'in yaşlı Ted'i seslendirerek çocuklarına anlattığı "anneleriyle tanışma hikayesini" kalabalık bir kitle takip etti.

Ancak dizinin en sadık hayranları arasında bile finalin "tüm zamanların en kötü sonlarından biri" olduğu konusunda genel bir mutabakat var.

İki cümleyle öldürdüler

Bu tepki büyük ölçüde, Ted'in 9 yıl boyunca peşinde koştuğu romantizmi inşa eden dizinin, son bölümde aniden vites değiştirmesi ve anneyi neredeyse iki cümlelik bir anlatımla öldürmesiyle pek çok hayranın hissettiği anlaşılabilir ihanet duygusundan kaynaklanıyor.

Bazıları ironik bir şekilde bunun mükemmel bir son olduğunu çünkü Ted ve Robin'in dizideki en kötü karakterler olarak birbirlerini hak ettiklerini iddia etse de çoğu hayran konuya bu şekilde yaklaşmıyor.

Barney özüne döndü

Birçok hayran Barney'nin karakterinin dizinin sonunda ele alınış biçiminden de memnun kalmadı. Karikatür gibi başlayan karakter dizi boyunca büyüdü, daha cömert, daha az benmerkezci olmaya başladı ve sondan bir önceki bölümde Robin'le evlenerek karakter gelişimini tamamladı.

Ancak son bölümde, Barney'nin önceki sezonlardaki gelişimi finalde yok olmuş gibi göründü, evlenmeden önce yeterince değişmediği ortaya çıktı ve Robin'le aralarındaki uzlaşmaz farklılıklar evliliklerinin sona ermesine yol açtı.

Dizinin hayranları bu gelişmelerden anlaşılabilir bir biçimde rahatsız olmuştu. Ancak finali tatmin edici bulmayan birçok kişi için bir teselli var...

Dizinin yapımcıları final sahnelerinin iki farklı versiyonunu yaptı ve bunlardan biri hayranların çoğunun aslında istediği sondu.

Alternatif sonra ne oluyor?

Dizinin DVD setinin bir parçası olarak yayımlanan alternatif son çok daha basitti ancak çoğu hayranın 9 yıldır beklediği finali hayata geçirmeyi başarmış oldu.

İlk olarak 2014'te satışa sunulan DVD setindeki sonda, ek sahneler bulunmuyor ancak farklı bir kurgu ve seslendirme söz konusu.

Bu finalde Marshall, Lily, Barney, Robin ve Ted her zaman takıldıkları MacLaren's'da Tracy'yle bir arada. Lily, Ted'in bunca yıl sonra nihayet "doğru kişi"yi bulma konusundaki metaneti hakkında bir konuşma yapıyor.

Ayrıca Barney ve Robin'in ayrıldıklarına dair bir sahne de yer almıyor, böylece seyirci çiftin halen mutlu bir evlilikleri olduğunu varsaymak zorunda bırakılıyor.

Son olarak Bob Saget'in dış sesi Ted'in Tracy'ye aşkını anlatıyor ve dizi, Ted'le Tracy'nin buluştuğu tren istasyonundaki yağmur sahnesiyle sona eriyor.



Independent Türkçe, Collider, PopCulture