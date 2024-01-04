Finalin adı DAÜ- Caesar Larnaka GB

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04/01/2024

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Finalin adı DAÜ- Caesar Larnaka GB

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 90. Yıl etkinlikleri çerçevesinde İskele’de kulübün 90. Yılına özel bir Basketbol turnuvası organize etti.

İskele’de dün akşam 3 Ocak’da  oynanan ilk günkü maçlarda Büyük Erkekler düzeyinde 4 takım mücadele etti. 

DAÜ VE CAESAR LARNAKA GB GALİP
Turnuvanın ilk maçı Caesar Larnaka Gençlerbirliği ile GAÜ arasında oynandı Maçın son devresi oldukça çekişmeli geçti.  Maçı Caesar LGB, GAÜ karşısında 74-63 kazanarak adını finale yazdırdı. Maçta Gençler Birliği oyuncuları Chi Omah  23, Temur Rustamov 18 sayı üretirken GAÜ oyuncusu emri Mercan 24 sayı üretti.
Gecenin ikinci maçında final için DAÜ ile Soyer Aksu mücadele etti. 2. Maçın sonunda DAÜĞ Soyer Aksu karşısında 80:62’lik üstünlük elde ederek Cuma akşamı oynanacak finale adını yazdırdı. DAÜ’de Salomon Essam 23 sayı ile oynarken, Soyer -Aksu’da İlian İlhan Köstem 26 sayı bularak dikkatleri üzerine çekti.

FİNAL 5 OCAK CUMA GECESİ
İlk günkü müsabakalar sonucunda Soer-Aksu ile GAÜ  5 Ocak Cuma  saat 18’de 3.’lük maçı için parkede olacak. İlk günün galipleri DAÜ ve Caesar Larnaka Gençler Birliği ise “90. Yıl İskele Kupası” şampiyonluğu için 5 Ocak Cuma saat 20’de parkede olacak. Tüm Maçlar İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanacak.
Turnuvanın ilk gününde Basketbol severler İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nun doldururken Basketbol federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu da maçları izledi. Basketbol Federasyonu MHK Başkanı Eser Taçoy  da gece boyunca hakemler ile birlikte İskele’de idi. 90. Yıl İskele turnuvasının ilk gününde parkede toplam 12 hakemin görev yapması da dikkatlerden kaçmadı.

MENTEŞ: GENÇLER BİRLİĞİ 90. YAŞINDA 
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menteş yaptığı açıklamada Basketbol, Futbol, Badminton, yüzme dallarında çalışmaların sürdüğünü ve alt yapılara çok önem verdiklerini açıkladı. Kulübün büyük bir mazisinin olduğunu söyleyen Menteş çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

TURNUVA CANLI YAYINLANDI
Turnuvanın tüm maçlarının Kuzey Kıbrıs TV’den canlı olarak yayınlanacağı ve turnuvanın ödüllerini ise Devlet ve hükümet yetkililerinin vereceği belirtildi.

Haber ve Fotoğraflar: Ersin ORKOZ

04/01/2024 10:46
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TAGS: DAÜ, Caesar Larnaka GB
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