Finalin adı: Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yendi ve adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile kupa mücadelesi verecek.

ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'de iki ezeli rakip karşı karşıya geldi. Konya'daki yarı finalin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla Anadolu Efes'in finaldeki rakibi oldu. 18 Şubat Pazar günü 15.30'da iki ekip arasında final mücadelesi oynanacak.