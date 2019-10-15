Finalin İsmi LAÜ-DAÜ

KKTC Voleybol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) işbirliğinde düzenlenen KTSYD Kadınlar Turnuvası’nda ilk maçlar oynandı.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan KTSYD Kadınlar Turnuvası’nın ilk maçında Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Vakıflar karşı karşıya geldi. Rakibine 3-0’lık üstünlük kuran LAÜ ilk finalist oldu. Bu karşılaşmanın ardından Karpaz Gate Marina ile Doğu Akdeniz Üniversitesi finale çıkabilmek için karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen DAÜ diğer bir finalist oldu.

Final ve üçüncülük maçı 17 Ekim’de

KTSYD Kadınlar Kupası’nda üçüncülük ve final karşılaşmaları 17 Ekim Perşembe günü oynanacak. Saat 18.30’da Vakıflar ile Karpaz Gate Marina üçüncülük maçında karşılaşacak. Saat 20.00’de ise LAÜ ile DAÜ kupayı kazanabilmek için mücadele edecek. Final karşılaşması BRT 2’den naklen yayınlanacak.

15/10/2019 09:17