Finansbank Müşteri Hizmetleri Erişim

QNB Finansbank müşteri hizmetleri, bireysel ve kurumsal telefon numaraları ile hizmet veriyor. Finansçınız Sizi Dinliyor sistemi ile telefon bankacılığı hizmetleri sunan Finansbank, tüm sabit hatlardan ve GSM numaralarında aynı numara ile 7/24 erişim olanağı sunuyor. Finansbank müşteri hizmetleri bireysel bankacılık işlemleri için; 0850 222 0 900 numarasından erişim sağlanabilir. Telefon bankacılığı, dijital bankacılık sistemleri ve mobil bank sistemiyle hizmet veren Finansbank özel ve tüzel kişiler için bankacılık işlemleri sunuyor.

Finansbank Telefon Bankacılığı

Türkiye’nin her yerinden ve günün her saati erişim sunulan QNB Finansbank telefon bankacılığı sistemine;

Bireysel; 0850 222 0 900

Tüzel; 0850 222 1 900

Numaralı hatlardan erişim sağlanabilir. Çağrı merkezi konseptinde hizmet sunan Finansbank; 09:00 ile 18:00 saatleri arasında her gün hizmet sunuyor. Bireysel bankacılık işlemleri ve kurumsal bankacılık işlemleri, telefon bankacılığı menüsünden veya müşteri temsilcisi ile yapılabilir. Finansbank müşteri hizmetleri sisteminde; fatura işlemleri ve ödemeleri, banka hesap işlemleri ve bakiye sorgulama, kredi kartı ekstre sorgulama, kart ödemesi ve işlemleri yapılabilir. Havale, EFT, Swıft işlemleri, yatırım ve hisse senedi işlemleri, kredi veya kredi kartı başvuru işlemleri, sorgulama işlemleri gibi pek çok bankacılık işlemleri yapılabilmektedir.

Finansbank İnternet Bankacılığı

www.qnbfinansbank.com web sayfasından Finansbank internet bankacılığı sistemine erişim sağlanabilir. Sayfanın sağ üst kısmında sunulan ‘’İnternet Bankacılığı’’ sistemine tıklayarak giriş yapılabilir. Müşteri numarası veya T.C kimlik numarası ile internet şifresi girilerek, dijital bankacılık hizmetlerinden yararlanılabilir. Karekod ile hızlı giriş seçeneği sunan Finansbank, mobil cihazlarla da uyumlu çalışma sistemi ve güvenlik yazılımları ile donatılmış alt yapı sunuyor. İnternet bankacılığı şifresi için, ekrandan T.C kimlik numarası ile veya telefon bankacılığı sistemi kullanılarak şifre alımı sağlanabilir. Kredi kartı limit bilgisi sorgulama, hesap bakiyesi sorgulama, fatura ödemeleri, transferler gibi pek çok işlem dijital bankacılık sistemiyle günün her saati yapılabilmektedir.

Finansbank Mobil Bankacılık Sistemi

IOS ve Android cihazlar için Finansbank mobil bankacılık uygulaması sunuluyor. Dünya Para sisteminden Finansbank ve tüm bankacılık müşteri hizmetleri erişim bilgileri, mobil ve internet bankacılığı giriş bilgileri sunuluyor. Mobil bankacılık sistemi için sanal mağazalardan uygulamayı ücretsiz olarak alabilir ve anında kurulum özelliği ile hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Şifre oluşturmak için ilk kullanımlarda SMS ile tek kullanımlık şifre gönderilmektedir. Mobil sisteme giriş yaparak, tüm bireysel bankacılık işlemleri yapılabilir. Vadeli ve vadesiz mevduat hesapları, transfer işlemleri, havale ve EFT işlemleri, fatura ve otomatik ödeme işlemleri, altın ve döviz hesabı işlemleri gibi pek çok bankacılık işlemleri, hem bireysel hem kurumsal giriş seçenekleri ile yapılabilmektedir. Ayrıca internet sayfası üzerinden iletişim formu ile QNB Finansbank müşteri temsil sistemine erişim sağlanabiliyor. 7 gün 24 saat kesintisiz erişim sisteminden yararlanabilirsiniz.