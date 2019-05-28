Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklandı

ABD'nin San Francisco kentinde bir kafe, fincanı 75 dolardan (yaklaşık 450 lira) Panama kahvesi sattı. Dünyada sadece 45 kilo bulunduğu tahmin edilen kahve çelik kasada saklandı.

Dünyanın en pahalı kahvesi olarak bilinen "Elida Geisha 803"ü deneyen BBC muhabiri Cody Melissa Godwin, Klatch adlı kafenin sahibi Bo Thiara'ya "Kahvenin tadı kesinlikle farklı ama neden bir insan bir fincan kahveye 75 dolar ödesin?" diye sordu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre Bo Thiara, bu soruyu "Bu kahve, En iyi Panama Kahvesi ödülünü kazandı. Bu, kahvenin Grammy ödülleri gibi" diye yanıtladı.

Amerikan USA Today gazetesi, Klatch'in elindeki Elida Geisha 803 stoğunu tükettiğini yazdı. Elida Geisha 803, ABD'de sadece bu kafede satıldı.

Kafenin elinde 4,5 kilo kahve var. Bundan yaklaşık 80 fincan kahve çıkıyor. Panama'da açık artırmada satılan kahvenin kalanının Çin, Japonya ve Tayvan'a gittiği belirtiliyor.

'HAYVAN DIŞKISINDAN ELDE EDİLİYOR'

Kahve bitkisinin meyveleri misk kedilerine yediriliyor. Misk kedileri sindiremedikleri çekirdekleri dışkı yoluyla vücutlarından atıyor. Bu çekirdeklerin ender rastlanan bir aromaya sahip olduğu ifade ediliyor.