Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin (KAÜ) düzenlediği “Fine Talks” seminerleri devam ediyor. Seminerin bu haftaki konuğu ise araştırmacı yazar ve karikatür sanatçısı Hüseyin Çakmak olacak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik yapılan ve halka da açık olan “Fine TALKS” adı altındaki seminerler dizisi yüzyüze yapılmaya devam ediyor.

SEMİNERİN YENİ KONUĞU HÜSEYİN ÇAKMAK

“Güzel Konuşmalar” anlamına gelen “Fine Talks” isimli seminerler güzel sanatlar, mimarlık ve iletişim alanlarında başarı kazanmış kişilerin mesleki deneyimlerini aktarmalarından oluşuyor. Bu haftanın konuğu ise araştırmacı yazar ve karikatür sanatçısı Hüseyin Çakmak olacak.

Hüseyin Çakmak’ın Kıbrıs Amerikan Üniversitesi öğrencilerine meslek hayatındaki deneyimlerini ve başarı sırlarını aktararak merak edilen soruları yanıtlayacağı “Fine TALKS” Semineri 05 Nisan Salı günü, Saat 15.00’de Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin sosyal alanı 55-57 Social Space’de yapılacak.

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04/04/2022 11:18