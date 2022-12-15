Fini muhtarlığıyla ilgili sıkıntılar

Limasol dağlık bölgesindeki Fini köy muhtarı ile ihtiyar meclisi üyeleri arasında yaşanan ve yıllardır süren anlaşmazlıkların köydeki çalışmaları olumsuz şekilde etkilediği ifade edildi.

Politis gazetesi bu olaylara, köy muhtarının görevden alındığına dair söylentilerin çıkmasıyla dün bir yenisinin eklendiğini yazdı.

Habere göre AKEL Limsol şubesi dün bir açıklama yaparak köy muhtarı Filaktis İrakleus’un görevine son verilmesi kararını kınadı.

Gazete Limasol Kaymakamlığı kaynaklarından aldığı bilgilere dayanarak ise şu ana kadar muhtarın görevine son verildiği veya verilmediğine dair bir kararın alınmadığını yazdı.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in mektubu aracılığıyla, köy muhtarlığının çeşitli yetkilerini kaymakama devrettiğini, ancak hangilerinin olduğuna atıfta bulunmadığını yazan gazete, Nuris’in bu kararın sadece muhtarla mı yoksa ihtiyar meclisi ile ilgili mi olduğunu da açıklığa kavuşturmadığını belirtti.

Habere göre Nuris’in bu kararı, köy muhtarı tarafından “düşmanca bir eylem” olarak nitelendirildi.

Köy muhtarı İrakleus ayrıca Limasol Kaymakamı ve İçişleri Bakanı tarafından kendisine “darbe” yapıldığını da söyledi.

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15/12/2022 11:19