Finlandiya Başbakanı Marin'e parti videosu nedeniyle tepki

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, sızan bir videoda bir partide eğlendiği görüntülerin ardından tepki aldı.

Sosyal medyadan alındığı düşünülen videoda, Marin ve aralarında Finli ünlülerin de bulunduğu bir grup dans edip, şarkı söylerken görülüyor.

Muhalif partiler Marin'e tepki gösterirken, bir muhalif lider başbakanın uyuşturucu testi yaptırmasını talep etti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, sızan bir videoda bir partide eğlendiği görüntülerin ardından tepki aldı.

Sosyal medyadan alındığı düşünülen videoda, Marin ve aralarında Finli ünlülerin de bulunduğu bir grup dans edip, şarkı söylerken görülüyor.

Muhalif partiler Marin'e tepki gösterirken, bir muhalif lider başbakanın uyuşturucu testi yaptırmasını talep etti.

36 yaşındaki başbakan ise uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti, sadece alkol aldığını ve "taşkın bir şekilde" eğlendiğini savundu.

Daha önce dünyanın en genç başbakanı olan Marin, eğlencelerini saklamıyor ve sık sık müzik festivallerinde görülüyor.

Marin geçen yıl da bir Covid vakasıyla temaslı olduğu halde gece kulubüne gittiği için özür dilemişti.

Sanna Marin geçen hafta Alman tabloid gazetesi Bild tarafından "dünyanın en havalı başbakanı" diye tanımlanmıştı.

Marin, parti sırasında görüntülendiğini bildiğini ve videonun kamuoyuna sızması nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Marin, "Dans ettim, şarkı söyledim. Bunlar tamamen yasal şeyler. Asla uyuşturucu kullanılan bir ortamda olmadım" dedi.

Muhalif lider Riika Purra ise Marin'e gönüllü bir uyuşturucu testi yaptırması çağrısında bulundu ve başbakanın üzerinde bir "şüphe bulutunun" dolaştığını belirtti.

Diğer muhalif liderler de hem başbakanı hem de daha önemli iç sorunlar yerine başbakanın partilerinden bahseden medyayı eleştirdi.

Marin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir aile yaşamım var, bir iş yaşamı var ve arkadaşlarımla geçirdiğim boş zamanlarım var. Benim yaşlarımdaki herkes gibi" dedi.

Marin ayrıca davranışlarını değiştirmesi gerektiğini düşünmediğini söyledi ve "Şimdiye kadar neysem o olmaya devam edeceğim ve umarım bu kabul edilir" diye konuştu.

Fin medyası, kamuoyu yararını öne sürerek videoyla ilgili birçok haber yaptı.

Marin Aralık 2019'dan bu yana iktidarda ve partisinden destek almaya devam ediyor.

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19/08/2022 14:44