Finlandiya Başbakanı Sanna Marin festival tarzıyla gündemde

Finlandiya’nın en genç başbakanı olan Sanna Marin, başkent Helsinki'deki Flow Festivali'nde çekilen fotoğraflarıyla gündemde. Marin’in bit pazarından aldığı kıyafetinin fiyatının 8 euro olduğu iddia edildi.

Finlandiya’nın en genç başbakanı olan 36 yaşındaki Sanna Marin, Helsinki'deki Flow Festivali'nde çekilen fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Yazar Tom Moyan, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in Flow Festival’de çekilmiş bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.

Resmi fotoğrafçısı Janita Autio ile objektiflere poz veren Marin, bu fotoğrafla bir kez daha gündem olmayı başardı.Bir festival katılımcısıyla daha fotoğrafı paylaşılan Marin, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu. Pek çok kullanıcı başbakanın kıyafetini aradı.

Kullanıcılar kısa sürede söz konusu kıyafetin satıldığı platformu buldu. Kıyafetin bit pazarı benzeri bir yerden sadece 8 euro'ya satın alınması dikkat çekti.

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15/08/2022 13:29