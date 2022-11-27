Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in selfie'sine tepki

Finlandiya'nın 37 yaşındaki başbakanı Sanna Marin'in İzlanda'daki mevkidaşı Katrin Jakobsdottir ile görüşmeye giderken uçakta çektiği selfie, Finlandiyalıların tepkisi çekti.

Son dönemde sosyal medyaya sızan parti videolarıyla gündemden düşmeyen ve ardından özür dileyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, bu defa sosyal medya hesabında paylaştığı selfie'si ile yine tartışmaların ortasında kaldı.

Geçen hafta İzlanda’nin başkenti Reykjavik’e giderek mevkidaşı Katrin Jakobsdottir ile görüşen Marin, iklim değişikliği de başta olmak üzere birçok konuyu görüştüklerini duyurdu.

Marin, selfie çekerek yaptığı paylaşımda, “Bugün Reykjavik’e gidiyorum ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile görüşeceğim. Bu benim ilk İzlanda ziyaretim. İskandinav ülkesi olarak iki ülkenin birçok ortak noktası var. Katrin ve ben iklim, enerji ve güvenlik konusunu görüşeceğiz” dedi.

Fakat Marin’in bu paylaşımı bir uçakta yapması ve selfieyi de uçakta çekmesi iklim değişikliği konusunda rahatsız olanların tepkisini çekti.

Uçağın karbon salınımını etkilediğini ve iklim değişikliğini körüklediğini söyleyen bazı Finlandiyalılar, “Uçakla gitmek yerine bunu uzaktan video konferans yöntemiyle de yapabilirdiniz” derken, bir başkası "Her hafta özel jet kullanarak mı iklimi kurtaracaksınız?" diye yazdı.

Bir kullanıcı “Oraya uçakla gideceğinize telefonla görüşseniz iklim değişikliğiyle mücadeleye daha çok katkı yapardınız” derken, bir başkası ise "İklim krizini uçakta çikolata ile çözmek harika" şeklinde eleştiride bulundu.

Başbakan Sanna Marin, vatandaşların tepkilerine yanıt vermedi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Arkadaşlarıyla şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından uyuşturucu testi yaptırılmaya zorlanan ve ardından başbakanlık konutunda arkadaşlarının çıplak fotoğrafları sızdırılan Finlandiya Başbakanı, ağustos ayında katıldığı bir etkinlikte özür dilemişti.

"O FOTOĞRAF HİÇ ÇEKİLMEMELİYDİ"

Özür konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Marin, "Bana göre o fotoğraf uygun değildi, bunun için özür dilerim. O fotoğraf hiç çekilmemeliydi ama öte yandan o akşam aslında kayda değer bir şey olmadı" diye konuşmuştu.

"Benim için bu biraz garip ve kafa karıştırıcı. Bu durumda ne söyleyeceğinizi seçmek o kadar kolay değil" diyen Marin, "Ahlakçı olmak benim işim değil ama inkar edilemez bir şekilde resmi gördüğümde (başbakanlık konutunun) duvarını tanıdım" demişti.

"Şimdi anlaşılır bir şekilde çok fazla duygu uyandıran bir konuyu tartışıyoruz ama işe koyulmamız ve zamanımızı büyük sorunlarla ilgilenmek için harcamamız gerektiğini düşünüyoruz" diyen Marin, "Bu ülkenin liderliğe ihtiyacı var" ifadesini kullanmıştı.

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27/11/2022 17:45