Finlandiya'da 'şaka yapmak' için arkadaşının arabasına dinamit yerleştirdi; davalık oldu

Finlandiya'da bir kişi arkadaşına ait iki arabaya toplam 12 kilo dinamit yerleştirdi ve bunun bir "şaka" olduğunu ileri sürdü. "Şakacı adam" 2 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.

Finlandiya'da bir kişi arkadaşına ait iki arabaya toplam 12 kilo dinamit yerleştirdi ve bunun bir "şaka" olduğunu ileri sürdü.

Finlandiya yayın kuruluşu YLE'de çarşamba günü yayınlanan habere göre, arabaların sahibi bunu komik bulmadı ve polise haber vererek "şakacı arkadaşını" şikayet etti.

Dinamitleri koyan adam kısa süreliğine gözaltına alındı ve sonra serbest bırakıldı ancak aynı zamanda mahkeme sürec

YLE'nin bildirdiğine göre, 3 Ağustos'ta arabalara patlayıcı yerleştirdiğini itiraf eden kişi, fakat onları patlatma niyetinde olmadığını söyledi.

Polis olayda herhangi bir terör amacı bulunmadığını belirtse de zanlı iki yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Yerel polisten Tony Rauma, YLE'ye bu iki adamın birbirini tanıdığını ve Finlandiya'nın batısındaki küçük bir köyde yaşadıklarını söyledi.

Patlayıcıların nereden geldiği ise bilinmiyor ve soruşturuluyor.

Davalık olan iki arkadaşın kimlikleri ise açıklanmadı.

Kaynak: euronews