Finlandiya'da vizonlar Covid-19'a karşı aşılanacak

Finlandiya Kürk Hayvanları Yetiştiricileri Derneği (FIFUR), Fin kürk endüstrisinin, Avrupa Birliği’nde (AB) vizonları Covid-19’a karşı aşılayan ilk uygulayıcı olacağını açıkladı.

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01/10/2021

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Finlandiya'da vizonlar Covid-19'a karşı aşılanacak

Finlandiya, AB ülkeleri arasında Covid-19’a karşı vizonları aşılayan ilk ülke olacak.

Finlandiya'da veterinerlik faaliyetlerini denetleyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesindeki Finlandiya Gıda Kurumu, Finlandiya Kürk Hayvanları Yetiştiricileri Derneği (FIFUR) ve Helsinki Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı ile ortak bir projede vizonlar için geliştirilen corona virüs aşısına ilaç yasası kapsamında “şartlı kullanım izni” verdi.

Finlandiya, AB ülkeleri arasında Covid-19’a karşı vizonları aşılayan ilk ülke olacak.

Finlandiya'da veterinerlik faaliyetlerini denetleyen Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayesindeki Finlandiya Gıda Kurumu, Finlandiya Kürk Hayvanları Yetiştiricileri Derneği (FIFUR) ve Helsinki Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı ile ortak bir projede vizonlar için geliştirilen corona virüs aşısına ilaç yasası kapsamında “şartlı kullanım izni” verdi.

01/10/2021 08:57
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TAGS: Finlandiya, vizon, Covid-19, aşı,
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