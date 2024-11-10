Finlandiya’dan KKTC’ye bir hüznün hikayesi

Haber Kıbrıs-Özel

4 yıl önce ani ölümüyle büyük üzüntü yaratan Nacit Altuğ’in eşi Sonat Altuğ, görevi gereği Finlandiya’da…

Kızları da eğitimlerini orada sürdürüyor.

Elvin Altuğ ve Delfin Altuğ, annelerinin anısına yazdıkları hikayeyi, “Ya sonra?” adlı kısa filmle hayata geçirdi.

Ailenin yakınları ve sevenleri tarafından sosyal medyada büyük ilgi gören kısa film için Elvin Altuğ, “Annesinin anısına yazdığı filmine katkı koyanlara teşekkür etti.

İşte o kısa film;