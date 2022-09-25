Fiona Kasırgası can alarak ilerlemeye devam ediyor: Korkunç görüntüler

Atlas Okyanusu’nda oluşan ve Dominik Cumhuriyeti ile Porto Riko’da büyük hasara yol açan Fiona Kasırgası, bu sabah vurduğu Kanada’da 5 kişinin ölümüne yol açtı.

Fiona Kasırgası bu sabah vurduğu Kanada’nın Atlantik kıyılarında büyük hasara neden oldu.

Kasırga nedeniyle binlerce ev su altında kalırken, milyonlarca kişinin elektriği kesildi. İlk belirlemelere göre, kasırga nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Atlantik kıyılarındaki birçok şehrin belediyesi halka kıyı şeridinden uzak durulması uyarısı yaparken, Kanadalı meteoroloji uzmanları söz konusu kasırganın ülke tarihinin en büyük kasırgası olabileceğini kaydetti.

Öte yandan saatte 152 kilometre hızla karaya vuran Fiona Kasırgası, şiddetini kaybederek saatte 80 kilometreye kadar geriledi.

Kanada’dan önce Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti’ni vuran kasırga, can ve mal kayıplarına neden olmuştu.

588 BİN KİŞİNİN ELEKTRİĞİ BEŞ GÜNDÜR YOK

Fiona Kasırgası’nın vurduğu ada ülkesi Porto Riko’da, yaklaşık beş gündür 588 bin kişi elektriğe erişim sağlayamıyor. Ada ülkesinde yakıt kesintileri de mevcut durumu daha da kötüleştirirken marketler, benzin istasyonları ve diğer işletmelerin kapanmasına ve evlerin karanlıkta kalmasına neden oluyor.

Porto Riko’yu 18 Eylül’de vuran kasırgadan 5 gün sonra halen 588 bin kişi elektriğe erişim sağlayamıyor.

Porto Riko Üniversitesinden Prof. Marcel Castro-Sitiriche, Elektrik Enerjisi Kurumunu eleştirerek bu durumun normal olmadığını belirtti. Castro-Sitiriche, “(Yetkililer) Sorunun ne olduğuna dair ikna edici bir açıklama yapmadı.” dedi.

Elektrik dağıtım şirketi Luma, kasırga nedeniyle taşkınların birkaç trafo merkezini su altında bıraktığını bildirdi.

Bölge halkı, Twitter üzerinden yaşanan dehşetin boyunu gözler önüne serdi.

Bazı bölgelere ekipler dahi ulaşamazken, elektrik dağıtımı yapan şirketin yetersizliğinden endişe duyuluyor. Ancak şirket yetkilileri sorunu çözmek için yeterli donanıma sahip olduğunu iddia ediyor.

Adanın elektrik şebekesi, 2017’de Maria Kasırgası’nın ardından da yerle bir olmuştu.

DÖRDÜNCÜ KATEGORİYE ÇIKABİLİR

ABD’nin güneyindeki ada ülkelerinde başlayan yeni bir kasırganın şiddetini artırarak ülkenin ana karasına doğru yaklaştığı, yakın zamanda şiddetinin kategori 4’e ulaşabileceği bildirildi.

Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamalarda, Fiona ismi verilen kasırganın Atlantik Okyanusu’ndaki Dominik Cumhuriyeti ve Porto Riko gibi ada devletlerinde milyonlarca insanın hayat koşullarına zarar vererek Turks and Caicos adalarına yöneldiği bilgileri paylaşıldı.

Kasırganın, etkili olduğu bölgede 1 milyon kişiyi susuz ve 3 milyondan fazla ada sakinini elektriksiz bıraktığı aktarılırken, aşırı yağışların etkili su baskınları oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

NHC’den yapılan son açıklamada, ”Uydu verileri, Windward Adaları’nın birkaç yüz mil doğusunda bulunan tropikal dalganın daha iyi organize olduğunu gösteriyor. Ek gelişme bekleniyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde tropikal bir depresyon oluşması öngörülüyor.” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada kategori 3 seviyesinde başlayan Fiona Kasırgası’nın yarın şiddetini artırarak kategori 4 seviyesine ulaşabileceğine işaret edildi.

ABD Başkanı Joe Biden bugün erken saatlerde, Fiona Kasırgası’nın vurduğu Porto Riko’nun Valisi Pedro Pierluisi ile telefonda görüşerek, federal yardımların en yakın zamanda bölgeye ulaşacağı sözünü vermişti. (AA)

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25/09/2022 09:15