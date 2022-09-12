Fiorentina haftayı puansız kapattı

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Fiorentina, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) karşılaştığı Bologna'ya 2-1 yenildi.

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12/09/2022

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Fiorentina haftayı puansız kapattı

Serie A'nın 6. haftasına 11. sırada başlayan Fiorentina, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Bologna'ya konuk oldu.

Fiorentina, 54. dakikada Lucas Martinez ile öne geçti ancak ev sahibi ekip, Barrow'un 59 ve Arnautovic'in 62. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Fiorentina'dan Julio, 90+7'nci dakikada kırmızı kart gördü.

Son 5 maçtır galip gelemeyen Fiorentina 6 puanda kaldı. Bologna​​​​​​​ ise puanını 6'ya yükseltti.

Medipol Başakşehir, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Fiorentina'yı ağırlayacak.

12/09/2022 09:36
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TAGS: Fiorentina
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