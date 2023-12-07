Fiorentina penaltılarla çeyrek finalde

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Serie A takımlarından Fiorentina, Serie B ekibi Parma'yı konuk etti. Tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada, karşılaşmayı seri penaltı atışları sonunda kazanan ev sahibi takım üst tura çıktı.

TRT SPOR'dan canlı yayınlanan müsabakada konuk Parma, 21. dakikada Bernabe'nin güzel golüyle 1-0 öne geçti

2 dakikada sonra Fiorentina savunmasındaki hatayı iyi değerlendiren Bonny, Parma adına farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Müsabakanın ilk yarısı Parma'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi Fiorentina, 83. dakikada Nzola ile farkı 1'e indirdi ve yeniden umutlandı.

"Mor Menekşeler", 88. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Penaltı atışı için 89. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Sottil'i hata yapmadı ve skora denge geldi; 2-2

Normal süresi 2-2 biten mücadelede uzatmalara gidildi. 15'er dakikalık iki uzatma devresinden gol sesi gelmedi ve çeyrek finalisti belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Rakibine seri penaltılarda 4-1 üstünlük sağlayan Fiorentina, adını çeyrek finale yazdırdı.